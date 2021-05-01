الإسماعيلي يزيد أوجاع الإنتاج ويغادر مناطق الهبوط

السبت، 01 مايو 2021 - 23:40

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

فاز الإسماعيلي على مضيفه الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين في ملعب الأهلي we السلام، بالجولة 19 للدوري المصري.

وسجّل شكري نجيب هدف الإسماعيلي الأول في الشوط الثاني، فيما سجّل آري بابل هدف الدراويش الثاني في الشوط الثاني.

ليرفع الإسماعيلي رصيده إلى 17 نقطة ويغادر منطقة الهبوط بتقدمه إلى المركز 15.

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فيما تجمّد رصيد الإنتاج الحربي عند 12 نقطة في المركز 18 –الأخير- وازداد وضعه تعقيدا.

وحقق الإسماعيلي فوزه الثالث هذا الموسم والثاني على التوالي بعد فوزه على المصري قبل 3 أسابيع.

وخاض الإسماعيلي المباراة دون مديره الفني إيهاب جلال المصاب بفيروس كورونا.

الإسماعيلي كاد أن يفتتح النتيجة في الدقيقة الثامنة بتسديدة لاعبه أحمد مصطفى، لكنها ارتدت من القائم.

مصطفى لم يستسلم، فصنع هدف التقدم للدراويش في الدقيقة 27 لزميله شكري نجيب الذي أنهى الهجمة بشكل رائع.

مع بداية الشوط الثاني أصيب أحمد مصطفى وتم تعويضه بـ عماد حمدي في الدقيقة 49.

الإنتاج الحربي من جانبه اقترب جدا من إدراك التعادل في الدقيقة 74 بتسديدة محمد رمضان الرائعة التي ارتدت من القائم.

تغييرات الإسماعيلي تواصلت بدخول الأنجولي بابل بدلا من محمد صادق في الدقيقة 75.

وبابل كان حاسما بعد دخوله وقتل المباراة بهدفٍ ثانٍ بالدقيقة 84 بعد صناعة رائعة من البديل الآخر عماد حمدي.

الإسماعيلي الإنتاج الحربي في الدوري الدوري المصري
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