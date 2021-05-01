رمضان صبحي على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك

السبت، 01 مايو 2021 - 23:38

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - الصورة من حسابات بيراميدز الرسمية

ضم رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز نجم فريقه رمضان صبحي للقائمة التي تستعد لمواجهة الزمالك.

ويلعب بيراميدز ضد الزمالك مساء الأحد، في الجولة الـ19 من الدوري المصري في المباراة التي تقام على ستاد القاهرة.

وغاب رمضان صبحي عن مباراة بيراميدز والزمالك في الدور الأول من الدوري بسبب الإيقاف، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

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وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس - دييجو رولان.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة من 18 مباراة، ويأتي بيراميدز في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

بيراميدز الزمالك رمضان صبحي
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