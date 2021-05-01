كرة سلة - الأهلي يقبل استقالة أشرف توفيق مدرب الفريق

وافق مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب على قبول استقالة أشرف توفيق، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة (رجال) وجهازه المعاون.

ووجه المجلس الشكر إلى أشرف توفيق وجهازه المعاون على الفترة الماضية، التي قضاها في موقع المسؤولية وبذل فيها جهدًا كبيرًا، محاولًا تحقيق أفضل النتائج.

وكلف المجلس رؤوف عبد القادر، مدير عام إدارة النشاط الرياضي بترشيح البديل وعرضه على مجلس الإدارة خلال الـ48 ساعة القادمة.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن تقدم أشرف توفيق باستقالته من تدريب فريق سلة الأهلي.

وجاء ذلك بعد خسارة الفريق لنهائي كأس مصر أمام الاتحاد بنتيجة 78-76 يوم الخميس.

وسيبحث الأهلي عن مدرب جديد مستغلا توقف البطولات المحلية في الوقت الراهن.

وتوقفت المسابقات المحلية بسبب مشاركة الزمالك في بطولة إفريقيا للأندية التي ترعاها NBA.

وتستأنف بدوري السوبر الذي يلعب فيه الأهلي مع الزمالك والاتحاد والجزيرة.