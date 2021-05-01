دورتموند يصعق هوليستن كيل بخماسية ويتأهل لنهائي كأس ألمانيا

السبت، 01 مايو 2021 - 22:25

كتب : محمد يسري

جود بيلينجهام - بروسيا دورتموند

تأهل بروسيا دورتموند لنهائي كأس ألمانيا بعدما صعق فريق هوليستن كيل بخماسية دون رد في نصف النهائي الذي أُقيم على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

خماسية بروسيا دورتموند في مرمى الفريق الذي ينشط في الدرجة الثانية جاءت كلها في الشوط الأول من اللقاء.

تقدم جيوفاني رينا في الدقيقة في الدقيقة 16، وعاد اللاعب الأمريكي وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 22.

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وسجل ماركو رويس الهدف الثالث في الدقيقة 26.

وأضاف ثورجان هازارد الهدف الرابع في الدقيقة 32.

واختتم جود بيلينجهام خماسية فريقه في الدقيقة 41.

وسيلعب دورتموند ضد لايبزج في المباراة النهائية التي ستقام يوم 13 مايو المقبل على الملعب الأولمبي ببرلين.

وكان لايبزج قد فاز بنتيجة 2-1 على فردير بريمن، أمس الجمعة في نصف النهائي.

ويبحث بروسيا دورتموند عن تحقيق لقب كأس ألمانيا للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017.

وسبق لدورتموند تحقيق لقب الكأس 4 مرات من قبل، لكنه خسر المباراة النهائية في 5 مناسبات سابقة.

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