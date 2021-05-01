مران الزمالك - تأهيل لـ حازم إمام وجنش.. وغياب عبد الله جمعة

أدى حازم إمام ومحمود عبد الرحيم "جنش" لاعبا الزمالك تدريبات تأهيلية اليوم السبت على هامش مران الفريق.

وانتظم الحارس أحمد نادر في المران بعدما غاب عن تدريبات الجمعة.

وغاب عبد الله جمعة عن المران بسبب معاناته من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وعقد أسامة نبيه المدرب العام للفريق وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد جلسة مع أرتو أوليفيرا مدرب حراس المرمى للاطمئنان على جاهزية محمد عواد وأحمد نادر للقاء بيراميدز.

وذلك بسبب غياب جنش ومحمد أبو جبل عن المباراة بداعي الإصابة.

ويستضيف الزمالك فريق بيراميدز يوم الأحد في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك ترتيب البطولة مبتعدا بثلاث نقاط عن الأهلي الوصيف.

وخاض الزمالك مباراتين أكثر من الأهلي.