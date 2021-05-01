انتهت - سموحة (2)-(2) الاتحاد.. الإسماعيلي (2)-(0) الإنتاج

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة ضد الاتحاد السكندري في الجولة الـ19 من الدوري المصري.

وتقام 3 مباريات في الجولة ذاتها في نفس التوقيت، الأولى بين سموحة والاتحاد وتقام في ستاد الإسكندرية.

تابع تفاصيل مباراة سموحة والاتحاد من هنا

ق 61: جووووول أحمد نبيل مانجا يسجل التعادل لسموحة بالخطأ في مرماه

ق 56: جووووووول محمود البدري والهدف الأول لسموحة بضربة رأسية

ق 47: جووووول إيمانويل أوكوي والهدف الثاني للاتحاد

نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف دون رد

ق 4: جوووول رزاق سيسيه والهدف الأول بضربة رأسية رائعة

ق 1: هجمة خطيرة للاتحاد ترتد بتسديدة قوية من مصطفى فتحي تمر جوار مرمى زعيم الثغر

انطلاق المباراة

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والثانية بين الإنتاج الحربي والإسماعيلي في ستاد الأهلي we السلام.

تابع تفاصيل مباراة الإنتاج الحربي والإسماعيلي من هنا

ق 83: جوووول أري بابل والهدف الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي بهدف دون رد

ق 27: جوووووووول الأول للإسماعيلي عن طريق شكري نجيب

انطلاق المباراة

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والثالثة بين طلائع الجيش وأسوان وتقام في ستاد جهاز الرياضة العسكري.

تابع تفاصيل مباراة الجيش وأسوان من هنا

ق 92: جووول إسلام محارب والثالث

ق 90: جوووول عمرو مرعي والثاني

ق 63: جوووول عمرو جمال والأول للجيش

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

انطلاق المباراة

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