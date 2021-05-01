بوكيتينيو يوضح موقف مبابي من المشاركة ضد سيتي

السبت، 01 مايو 2021 - 21:17

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

وضح ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان موقف كيليان مبابي نجم الفريق من المشاركة ضد مانشستر سيتي.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

ويلعب باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الفريق الإنجليزي.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن يوم الجمعة الماضي، عن إصابة مبابي بعد شعوره بآلام في عضلة السمانة بساقه اليمنى.

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وقال بوكيتينيو لشبكة "كانال بلس" الفرنسية اليوم السبت: "هل سيكون مبابي هناك (في إنجلترا)؟ أنا متفائل".

وأضاف "نعتقد أنه سيكون متواجدا، سنرى التطورات (الخاصة بالإصابة) غدا".

وأتم "سنقرر (موقفه) قبل المباراة".

وكان مبابي قد أُصيب بـ "ضربة في الفخذ" ضد ميتز في الجولة 34 للدوري الفرنسي، وقبل مواجهة الذهاب ضد مانشستر سيتي لكنه شارك في اللقاء.

وخسر باريس سان جيرمان من مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف على ملعب حديقة الأمراء في مباراة الذهاب.

ويحتاج باريس سان جيرمان للانتصار بفارق هدفين في مباراة العودة للتأهل للمباراة النهائية.

باريس سان جيرمان كيليان مبابي الدوري الفرنسي مانشستر سيتي
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