انتهت في إسبانيا - ريال مدريد (2) (0) أوساسونا.. فوز عصيب

يستقبل ريال مدريد نظيره أوساسونا في ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالجولة 34 للدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هـــنـــا

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نهاية المباراة

ق.87 إيسكو يهدر فرصة تسجيل أول أهدافه هذا الموسم

ق.83 دخول أريباس بدلا من أسينسيو

ق.80 جووووووووووول كاسيميرو يسجل الثاني بعد تمريرة بنزيمة البينية

ق.75 جووووووول ميليتاو يسجل الهدف الأول بضربة رأسية من إيسكو

ق.72 دخول إيسكو بدلا من هازارد

ق.67 تسديدة مباغتة من رودريجو لكنها تمر بجوار القائم بقليل

ق.64 دخول رودريجو وميجيل جوتييريز بدلا من فينيسيوس ورودريجو

ق.56 عرضية رائعة من أسينسيو وتسديدة على الطائر من ميليتاو تمر صاروخية أعلى العارضة

ق.53 تسديدة من مونكايولا يتصدى لها كورتوا بصعوبة

بداية الشوط الثاني

دخول ناتشو بدلا من فاران

نهاية الشوط الأول

ق.45 آفيلا يسجل برأسية لكن راية المساعد تعلن عن تسلل

ق.33 تسديدة أرضية من فينيسيوس في الشباك الخارجية

ق.29 رأسية صاروخية أخرى من ميليتاو يتصدى لها هيريرا مجددا

ق.26 هيريرا يتألق مجددا أمام رأسية ميليتاو بعد عرضية أسينسيو

ق.26 هيريرا يتصدى بأعجوبة لتسديدة هازارد بعد عرضية رائعة من مارسيلو

ق.23 كورتوا يتصدى لتسديدة مباغتة من مونكايولا

ق.14 كاسيميرو يسدد من قبل دائرة منتصف الملعب مستغلا تقدم الحارس لكن الكرة تعلو العارضة بقليل

ق.9 تسديدة من تشيمي آفيلا يتصدى لها كورتوا بسهولة

ق.6 تهديد مزدوج من ريال مدريد عن طريقة فينيسيوس وأسينسيو لكن دفاع أوساسونا يبعد الخطر ببسالة

ق.3 تهديد أول من هازارد الذي انطلق وسدد كرة علت العارضة بقليل

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل