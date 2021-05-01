نهاية حقبة يوفنتوس.. وكروتوني يهبط للدرجة الثانية

توقفت سلسلة ألقاب يوفنتوس في الدوري الإيطالي بشكلٍ رسمي، بعد فوز إنتر ميلان على كروتوني بالجولة 35 للمسابقة.

الفوز رفع رصيد إنتر إلى 82 نقطة في الصدارة، بفارق 16 نقطة عن يوفنتوس، وهو فارق لا تستطيع كتيبة أندريا بيرلو تعويضه في الخمس مباريات المتبقية له.

وبالتالي توقفت سلسلة ألقاب يوفنتوس عند 9، بدايتها موسم 2011\2012 تحت قيادة أنطونيو كونتي، ونهايتها مع ماورسيو ساري في 2019\2020.

وهبوط كروتوني

كما تأكد هبوط كروتوني بشكل رسمي بعد خسارته أمام إنتر وتجمُد رصيده عند 18 نقطة، بفارق 13 نقطة عن أقرب مراكز الهبوط قبل 4 جولات على النهاية.

ليعود كروتوني إلى دوري القسم الثاني سريعا بعد صعوده للممتاز في الموسم الماضي.

ولم يلعب كروتوني إجمالا إلا 3 مواسم في الدوري الممتاز، منها موسمين متتاليين بين 2016 و2018.

وهبط كروتوني تحت قيادة المدرب سيرسي كوسمي الذي عوّض جيوفاني ستروبا قبل عدة أسابيع.