3 نقاط أو "هدية أتالانتا" للاحتفال رسميا.. إنتر يقترب من لقب الدوري بالفوز على كروتوني

السبت، 01 مايو 2021 - 20:14

كتب : محمد يسري

كريستيان إريكسن - إنتر

بات إنتر قاب قوسين أو أدنى من الفوز بلقب الدوري الإيطالي الذي لم يدخل خزائن النادي منذ موسم 2009-2010.

وفاز إنتر على كروتوني بهدفين دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعب إيزو سايدا في الجولة 34 للدوري الإيطالي.

تقدم كريستيان إريكسن في الدقيقة 69.

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وأضاف أشرف حكيمي الهدف الثاني في الدقيقة 93 لتنتهي المباراة بفوز إنتر.

وعزز إنتر صدارته للدوري الإيطالي ووصل للنقطة 82 قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

ليتسع الفارق بينه وبين أتالانتا صاحب المركز برصيد 68 من 33 مبارا إللى 14 نقطة.

ويحتاج إنتر لتعثر أتالانتا في مباراته المقبلة ضد ساسولو، للفوز رسميا بلقب الدوري.

وفي حالة فوز أتالانتا على ساسولو، سيحتاج إنتر للفوز على سامبدوريا لتحقيق اللقب بشكل رسمي.

كما عادل إنتر عدد النقاط التي جمعها في الموسم الماضي.

أما كروتوني فتوقف رصيده عند النقطة 18 ليحتل المركز العشرين والأخير ليتأكد هبوطه رسميا إلى الدرجة الثانية.

وأصبح لوكاكو أول لاعب في تاريخ الدوري يُسجل 20 هدفا أو أكثر ويصنع 10 أهداف منذ بداية تسجيل الإحصائيات في موسم 2004-2005.

ويلعب إنتر في الجولة المقبلة ضد سامبدوريا، بينما يلعب كروتوني ضد روما.

وسيعد اللقب رقم 19 في تاريخ إنتر حال تحقيق لقب الدوري.

إنتر كروتوني الدوري الإيطالي
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