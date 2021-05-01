تشكيل ريال مدريد – هازارد أساسي.. وإراحة مودريتش وكروس أمام أوساسونا

دفع زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، بجناحه إدين هازارد أساسيا في مواجهة أوساسونا بالجولة 34 من الدوري الإسباني.

ويعود هازارد للمشاركة من البداية بعد أن لعب كبديل أمام ريال بيتيس وتشيلسي.

كما يعتمد زيدان على الشاب أنطونيو بلانكو في خط الوسط مع إراحة الثنائي المخضرم لوكا مودريتش وتوني كروس.

ويواصل زيدان الاعتماد على مارسيلو أساسيا مع إبقاء ناتشو فيرنانديز على مقاعد البدلاء.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ألفارو أودريوزولا – رافاييل فاران – إيدير ميليتاو – مارسيلو

الوسط: كاسيميرو – أنطونيو بلانكو – ماركو أسينسيو – فينيسيوس جونيور – إدين هازارد

الهجوم: كريم بنزيمة

دكة البدلاء: أندري لونين – دييجو ألتوبي – ناتشو فيرنانديز – توني كروس – لوكا مودريتش – إيسكو – ماريانو دياز – رودريجو – سيرخيو أريباس – ميجيل جوتييريز

تشكيل أوساسونا:

حراسة المرمى: سيرخيو هيريرا

الدفاع: ناتشو فيدال – دافيد جارسيا – أريداني هيرنانديز – مانو سانشيز

الوسط: روبيرتو توريس – تورو – جون مونكايولا – خابي مارتينيز - روبين جارسيا

الهجوم: تشيمي آفيلا