مروان محسن: أعتذر لـ محمد شريف عما قاله والدي.. أرجو عدم التواصل مع أي شخص من عائلتي

اعتذر مروان محسن مهاجم الأهلي لزميله محمد شريف، بعد تصريحات والده الأخيرة.

وغرّد مروان محسن عبر حسابه في تويتر:

"لم يكن لدي أي فكرة عما قاله والدي وفوجئت به اليوم! محمد شريف من أفضل المهاجمين في مصر حاليا وشهادتي فيه مجروحة، أنا بعتذرله وبعتذر لكل زمايلي عن أي كلمة بتصدر من والدي".

لم يكن لدي اي فكرة عن ما قاله والدي و فوجئت به اليوم ! محمد شريف من افضل المهاجمين في مصر حاليا و شهادتي فيه مجروحة ،انا بعتذرله و بعتزر لكل زمايلي عن اي كلمة بتصدر من والدي .. pic.twitter.com/MDoOICR9q1 — MARWAN MOHSEN (@MMohsen) May 1, 2021

وأضاف في تغريدة أخرى:

"وبرجو من الإعلامين والصحفيين عدم استغلال هذا لصالحهم.. وأي حد عنده مشكلة معايا يتواصل معايا عن طريق النادي وأرجو عدم محاولة التواصل مع أي شخص من عائلتي مرة أخرى.. شكرا".

و برجو من الاعلامين و الصحفيين عدم استغلال هذا لصالحهم .. و اي حد عنده مشكلة معايا يتواصل معايا عي طريق النادي و ارجو عدم محاولة التواصل مع اي شخص من عائلتي مرة اخرى .. شكرا — MARWAN MOHSEN (@MMohsen) May 1, 2021

وكان والد مروان محسن قد تساءل عما قدّمه محمد شريف أمام الجونة، في خضم دفاعه عن نجله.

وليست المرة الأولى التي يظهر فيها والد مروان محسن إعلاميا للدفاع عن نجله أمام الانتقادات.

المهاجم الدولي المصري السابق شارك في 13 مباراة فقط هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع هدفين.