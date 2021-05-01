مروان محسن: أعتذر لـ محمد شريف عما قاله والدي.. أرجو عدم التواصل مع أي شخص من عائلتي

السبت، 01 مايو 2021 - 19:57

كتب : FilGoal

مروان محسن - الزمالك - الأهلي

اعتذر مروان محسن مهاجم الأهلي لزميله محمد شريف، بعد تصريحات والده الأخيرة.

وغرّد مروان محسن عبر حسابه في تويتر:

"لم يكن لدي أي فكرة عما قاله والدي وفوجئت به اليوم! محمد شريف من أفضل المهاجمين في مصر حاليا وشهادتي فيه مجروحة، أنا بعتذرله وبعتذر لكل زمايلي عن أي كلمة بتصدر من والدي".

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وأضاف في تغريدة أخرى:

"وبرجو من الإعلامين والصحفيين عدم استغلال هذا لصالحهم.. وأي حد عنده مشكلة معايا يتواصل معايا عن طريق النادي وأرجو عدم محاولة التواصل مع أي شخص من عائلتي مرة أخرى.. شكرا".

وكان والد مروان محسن قد تساءل عما قدّمه محمد شريف أمام الجونة، في خضم دفاعه عن نجله.

وليست المرة الأولى التي يظهر فيها والد مروان محسن إعلاميا للدفاع عن نجله أمام الانتقادات.

المهاجم الدولي المصري السابق شارك في 13 مباراة فقط هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع هدفين.

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