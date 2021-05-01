باريس يستعيد صدارة الدوري مؤقتا بثنائية برازيلية

السبت، 01 مايو 2021 - 19:09

كتب : FilGoal

باريس - نيمار

استعاد باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي مؤقتا بالفوز على ضيفه لانس بنتيجة 2-1 اليوم السبت في الجولة 35.

وسجل نيمار الهدف الأول لحامل اللقب في الدقيقة 33 وعزز مواطنه البرازيلي ماركينيوس، قائد الفريق، النتيجة بضربة رأس في الدقيقة 59.

وأحرز هدف الضيوف الوحيد اللاعب إجناتيوس جانجو في الدقيقة 61.

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وغاب كيليان مبابي نجم باريس عن اللقاء بسبب الإصابة.

وارتقى باريس لصدارة الترتيب رافعا رصيده إلى 75 نقطة ومبتعدا بنقطتين عن الوصيف ليل، الذي يلعب مساء السبت ضد نيس.

ويتجه باريس لإنجلترا استعدادا لمواجهة مانشستر سيتي يوم الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج باريس للتسجيل مرتين في ملعب الاتحاد بعدما خسر ذهابا في ملعبه بنتيجة 2-1.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
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