الزمالك: اتحاد الكرة رفض شكوى عماد السيد ضد النادي

قال الزمالك عبر موقعه الرسمي إن لجنة شؤون اللاعبين التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم رفضت شكوى قدمها عماد السيد لاعب الاتحاد السكندري ضد النادي.

عماد السيد النادي : الاتحاد السكندري الزمالك

وأشار الزمالك إلى أن السيد (35 عاما) طلب الحصول على 600 ألف جنيه من النادي.

وأوضح النادي أنه قدم مستندات تثبت صحة موقف النادي مما دفع لجنة شؤون اللاعبين لرفض شكوى اللاعب.

ولعب السيد في قطاع الناشئين في الزمالك وصعد للفريق الأول في 2007.

ورحل في 2010 إلى طلائع الجيش ولعب لإنبي.

وعاد للزمالك في 2018 وبعد موسم واحد انتقل للاتحاد.

وشارك السيد في 146 مباراة في الدوري المصري الممتاز.