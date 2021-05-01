القائم ينقذ رقبة يورينتي وأتليتكو يعزز تصدره للدوري

السبت، 01 مايو 2021 - 18:09

كتب : FilGoal

ماركوس يورنتي يحتفل بهدف أتليتكو مدريد في إلتشي

بعد الهزيمة أمام أتلتيك بلباو في الجولة الماضية، انتفض أتليتكو مدريد متصدر ترتيب الدوري الإسباني وقهر مضيفه إلتشي بهدف اليوم السبت في الجولة 34 من البطولة.

وعزز فريق روخيبلانكوس تصدره لترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 76 نقطة ومبتعدا بخمس نقاط كاملة عن الكبيرين ريال مدريد وبرشلونة صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وأحرز ماركوس يورينتي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 22 بتسديد الكرة في الشباك إثر تمريرة متقنة من يانك كاراسكو الذي اخترق منطقة جزاء إلتشي من اليسار.

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وسيطر أتليتكو على مجريات اللقاء مبكرا وسجل عن طريق نجمه لويس سواريز في الدقيقة 16 لكن الفيديو ألغى الهدف بسبب تسلل يورينتي.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لأتليتكو في الدقيقة 44 بسبب لمسة يد على لاعب إلتشي، لكن تراجع في قراره بعد الرجوع للفيديو.

وجاء الشوط الثاني أكثر ندية في ظل محاولات الناديين.

سعى إلتشي، الذي يصارع الهبوط، لإدراك التعادل وأراد رجال المدرب دييجو سيميوني تعزيز تقدمهم.

وفي الدقيقة 90 احتسب الحكم ركلة جزاء لإلتشي بعد لمسة يد من يورنتي، صاحب الهدف، الذي حاول إبعاد الكرة بيده.

لكن فيديل لاعب إلتشي سدد في القائم الأيمن للحارس يان أوبلاك ليتنفس جمهور أتليتكو الصعداء ويظفر بانتصار ثمين.

وسيستعد أتليتكو الآن لأهم مباراة في موسمه ربما والتي يحل فيها ضيفا على برشلونة يوم السبت المقبل في الجولة 35 من الدوري.

بينما يلعب إلتشي يوم الجمعة ضد مضيفه ريال سوسييداد.

ويحتل إلتشي المركز 18 في ترتيب الدوري متساويا مع بلد الوليد صاحب المرتبة 17.

إلتشي أتليتكو مدريد الدوري الإسباني
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