صلاح: لسنا محظوظين بسبب الإصابات.. ويونايتد لا يريدنا في دوري الأبطال

السبت، 01 مايو 2021 - 17:37

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - نيوكاسل - الدوري الإنجليزي

يرى محمد صلاح نجم مصر وليفربول أن الأخير تأثر كثيرا في الموسم الجاري بإصابة العديد من لاعبيه، مشيرا إلى أن لقاء الأحد ضد مانشستر يونايتد يكتسب أهمية خاصة نظرا لأنه مواجهة كلاسيكية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز سجل صلاح هدفه الـ20 في الموسم الحالي من الدوري، ليصبح أول لاعب من النادي يصل لهذا الرقم في 3 مواسم مختلفة من البطولة.

وعن ذلك قال صلاح في حواره مع رابطة الدوري الإنجليزي:"فخور بتسجيل الأهداف لفريق مثل ليفربول. الرقم في الدوري الإنجليزي أمر كبير بالنسبة لي ويجعلني فخورا. علي مواصلة العمل من أجل النادي ومن أجل نفسي. الأمر يتعلق باللاعبين، يساعدونني دائما ويمنحونني الكرة أمام المرمى، لذا أود شكرهم على وصولي لهذا الرقم".

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وأضاف "هدف الفريق وهدفي هو الوصول للمركز الرابع لنلعب في دوري الأبطال. لا أريد قول أعذار بسبب مستوانا في الموسم الجاري، لكننا بدأنا جيدا وتعرضنا لإصابات عديدة وعانينا لنفوز في بعض المباريات، هذا جزء من كرة القدم. لم نكن محظوظين، لننهي الموسم في أفضل شكل ممكن ثم لنفكر في الفوز بالدوري في الموسم المقبل".

واستمر صلاح "منذ لقاء كريستال بالاس بدأنا نزيف النقاط وربما بعض اللاعبين اهتزت ثقتهم بأنفسهم، لا أقصد التقليل منهم، لكن قصدي أنها هذا قد يكون جزءا من سبب تراجعنا. حين تهدر عليك أن تفكر في الفرصة المقبلة وأن تكون مقتنعا في عقلك أنك ستسجل".

وأردف "دخلنا بعض المباريات مضغوطين لحتمية الفوز وهذا أثر علينا سلبا. جلسنا كلاعبين مع بعضنا البعض عدة مرات وتحدثنا عن كل شيء، بعض القادة تحدثوا، لكن هذا شيء خاص، لا أستطيع البوح به. نحن زملاء وأصدقاء أيضا. العلاقة بيننا طيبة. اللاعبون هنا متواضعون جدا".

وواصل قائد مصر البالغ عمره 28 عاما "غياب الجمهور عن ملعب أنفيلد صعب للغاية، أثر علينا كثيرا. الفرق الأخرى تأثرت كذلك لكن ليس مثلنا، لأن أنفيلد يمنحنا دفعة إضافية والجمهور دائما خلفنا. الكل ينتظر مواجهتنا ضد مانشستر يونايتد، أعتقد أن الأخير يرغب في الفوز علينا ليحرمنا من دوري الأبطال. وهذا يمثل حافزا إضافيا لنا، نريد دوري الأبطال لذا ندخل اللقاء متحفزين. هي مباراة كبيرة وأنا أحب دائما المشاركة في مثل هذه اللقاءات".

ويحل ليفربول ضيفا على يونايتد يوم الأحد في الجولة 34 من الدوري في لقاء مرتقب.

ويحتل الفريق المركز السادس في ترتيب الدوري مبتعدا بأربع نقاط عن المركز الرابع.

بينما يحتل يونايتد وصافة البطولة بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر والذي بات قاب قوسين أو أدنى من التتويج.

محمد صلاح ليفربول
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