شارك كبديل وسجل وتشاجر.. بالوتيلي يقود مونزا لفوز حاسم في الدرجة الثانية الإيطالية

حافظ ماريو بالوتيلي على فرصة ناديه مونزا في خطف بطاقة التأهل المباشرة إلى الدوري الإيطالي بعدما قاد فريقه للفوز على ساليرنيتانا بنتيجة 3-1 في الجولة 35 من الدرجة الثانية الإيطالية.

ماريو بالوتيلي النادي :

قبل بداية اللقاء بدأ ساليرنيتانا في المركز الثالث برصيد 60 نقطة وخلفه مونزا رابعا برصيد 55 نقطة، بينما يتصدر إيمبولي الترتيب برصيد 67 نقطة ويليه ليتشي برصيد 61 نقطة.

الجدير بالذكر أن الأول والثاني يتأهلان بشكل مباشر إلى الدوري الإيطالي، بينما يتنافس أصحاب المراكز من الثالث إلى الثامن على البطاقة الأخيرة بنظام الملحق بخروج الملغوب.

في ملعب ستاديو أريتشي في مدينة ساليرنو تقدم مونزا في الدقيقة 49 عن طريق دافيدي فراتيسي المُعار من ساسولو.

وفي الدقيقة 51 سجل الإيفواري سيدريك جوندو هدف التعادل وقبل 10 دقائق من نهاية اللقاء أشرك كريستان بروتشي المدير الفني السابق لميلان ماريو بالوتيلي لقيادة هجوم مونزا.

دقيقة واحدة وسجل بالوتيلي هدف مونزا الثاني، وبعد 3 دقائق تشاجر مع إداري النادي الخصم وتحصل على بطاقة صفراء.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع سجل بالوتيلي الهدف الثاني له والثالث لفريقه وخطف النقاط الثلاث والفوز الثاني تواليا الذي قرّب الفريق من مقاعد التأهل المباشر.

49’ Salernitana 0-1 Monza 51’ Salernitana 1-1 Monza Mario Balotelli comes off the bench for Monza in the 80th minute 👇 81’ Salernitana 1-2 Monza 90’ Salernitana 1-3 Monza Super Mario BRACE ⚽️⚽️ pic.twitter.com/Ns8cxcQfaz — Italian Football TV (@IFTVofficial) May 1, 2021

ورفع بالوتيلي رصيده إلى 4 أهداف سجلها الموسم الحالي.

وبعد نهاية مباريات الجولة 35، أصبح رصيد إيمبولي 67 وليتشي 61 لأن كلاهما خسر أمام أسكولي وشيتاديللا على الترتيب.

بينما تقلص الفارق بين مونزا وساليرنيتانا إلى نقطتين فقط، ويلتقي مونزا الجولة المقبلة مع ليتشي والفوز يعني بعثرة الأوراق في صراع التأهل المباشر قبل جولتين على النهاية.