الترجي بطلا للدوري التونسي للمرة الخامسة على التوالي
السبت، 01 مايو 2021 - 16:47
كتب : FilGoal
توج الترجي بطلا للدوري التونسي بعد فوزه بهدف على مضيفه الملعب اليوم السبت في الجولة 22 من البطولة.
وحسم فريق الدم والذهب اللقب المحلي للمرة الخامسة على التوالي وللمرة 31 في تاريخه.
ووسع الترجي الفارق إلى 13 نقطة مع الوصيف النجم الساحلي الذي تتبقى له 4 لقاءات في البطولة.
وسجل عبد القادر بدران هدف إسقاط الملعب في الدقيقة 56 ليتوج فريقه بطلا للدوري المحلي.
فيديو | #الترجي الرياضي يفوز 1-0 على #الملعب ويحرز لقب بطولة #الدوري_التونسي للمرة الخامسة على التوالي pic.twitter.com/q1TrahDV8N— قنوات الكاس (@alkasschannel) May 1, 2021
ويحل الترجي ضيفا على الإفريقي في دربي عاصمي يوم الأربعاء ثم يواجه مضيفه البنزرتي في 9 مايو.
وسيحول الترجي تركيزه لدوري أبطال إفريقيا حين يواجه مضيفه شباب بلوزداد في ذهاب الدور ربع النهائي في 14 مايو.
وبعد أسبوع يستضيف الإياب.
وإذا عبر الترجي لنصف النهائي سيواجه الأهلي أو ماميلودي صنداونز.
وتوج الترجي بدوري الأبطال 4 مرات آخرها في 2019 حين حصل على الكأس بقرار من محكمة التحكيم الرياضي.