الترجي بطلا للدوري التونسي للمرة الخامسة على التوالي

توج الترجي بطلا للدوري التونسي بعد فوزه بهدف على مضيفه الملعب اليوم السبت في الجولة 22 من البطولة.

وحسم فريق الدم والذهب اللقب المحلي للمرة الخامسة على التوالي وللمرة 31 في تاريخه.

ووسع الترجي الفارق إلى 13 نقطة مع الوصيف النجم الساحلي الذي تتبقى له 4 لقاءات في البطولة.

وسجل عبد القادر بدران هدف إسقاط الملعب في الدقيقة 56 ليتوج فريقه بطلا للدوري المحلي.

ويحل الترجي ضيفا على الإفريقي في دربي عاصمي يوم الأربعاء ثم يواجه مضيفه البنزرتي في 9 مايو.

وسيحول الترجي تركيزه لدوري أبطال إفريقيا حين يواجه مضيفه شباب بلوزداد في ذهاب الدور ربع النهائي في 14 مايو.

وبعد أسبوع يستضيف الإياب.

وإذا عبر الترجي لنصف النهائي سيواجه الأهلي أو ماميلودي صنداونز.

وتوج الترجي بدوري الأبطال 4 مرات آخرها في 2019 حين حصل على الكأس بقرار من محكمة التحكيم الرياضي.