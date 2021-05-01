موسيماني: ليس من السهل على نادٍ في إفريقيا أن يبني ملعبا كبيرا

موسيماني: ليس من السهل على نادٍ في إفريقيا أن يبني ملعبا كبيرا
السبت، 01 مايو 2021 - 15:44
كتب : حسام نور الدين
أبدى بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي سعادته بتواجده في احتفالية وضع حجر أساس استاد الأهلي.
وقال المدير الفني في تصريحات لموقع النادي الرسمي: "سعيد بتحقيق هذا الحلم الكبير، وأنه شرف لي التواجد في هذا الحدث".
وأضاف "الأهلى ليس كبيرا بالأرقام فقط، ولكن بفضل إنجازاته التي حققها على مدار تاريخه، ليس من السهل على نادٍ في إفريقيا أن يبني استاد كبيرا كذلك".
وأثنى المدير الفني للأهلي على دور محمود الخطيب، رئيس النادي ومجلس إدارته، مؤكدا أن إدارة الأهلي تنظر للمستقبل دائما، وتهتم كثيرا بالنواحي التسويقية والإعلانية، وأنها في طريقها لبناء ملعب يضاهي الملاعب العالمية الكبرى في أندية أوروبا.
ومن المقرر أن يقام استاد النادي الأهلي على مساحة 48 ألف متر، ويضم مجموعة من الملحقات؛ بينها صالة مغطاة وفندق للإقامة وملعبان فرعيان للتدريبات، وجراج للسيارات.
ومن المتوقع أن يتم إنجازه خلال خمس سنوات، وهو الخطوة الأولى في مشروع المدينة الرياضية العملاقة، التي يعتزم النادي تدشينها.