موسيماني: ليس من السهل على نادٍ في إفريقيا أن يبني ملعبا كبيرا

أبدى بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي سعادته بتواجده في احتفالية وضع حجر أساس استاد الأهلي.

وقال المدير الفني في تصريحات لموقع النادي الرسمي: "سعيد بتحقيق هذا الحلم الكبير، وأنه شرف لي التواجد في هذا الحدث".

وأضاف "الأهلى ليس كبيرا بالأرقام فقط، ولكن بفضل إنجازاته التي حققها على مدار تاريخه، ليس من السهل على نادٍ في إفريقيا أن يبني استاد كبيرا كذلك".

وأثنى المدير الفني للأهلي على دور محمود الخطيب، رئيس النادي ومجلس إدارته، مؤكدا أن إدارة الأهلي تنظر للمستقبل دائما، وتهتم كثيرا بالنواحي التسويقية والإعلانية، وأنها في طريقها لبناء ملعب يضاهي الملاعب العالمية الكبرى في أندية أوروبا.

ومن المقرر أن يقام استاد النادي الأهلي على مساحة 48 ألف متر، ويضم مجموعة من الملحقات؛ بينها صالة مغطاة وفندق للإقامة وملعبان فرعيان للتدريبات، وجراج للسيارات.

ومن المتوقع أن يتم إنجازه خلال خمس سنوات، وهو الخطوة الأولى في مشروع المدينة الرياضية العملاقة، التي يعتزم النادي تدشينها.