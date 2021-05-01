تشكيل أتليتكو مدريد – سواريز أساسي أمام إلتشي

عاد لويس سواريز المهاجم الأوروجواني لتشكيل أتليتكو مدريد الأساسي أمام إلتشي.

أعلن دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة إلتشي بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.

تشكيل أتليتكو مدريد شهد عودة لويس سواريز للتشيكل الأساسي بعد عودته من الإصابة ومشاركته بديلا في الجولة الماضية.

من جهة أخرى، يبدأ كوندوجبيا بجانل توماس ليمار في وسط الملعب.

وجاء تشكيل أتليتكو مدريد كالتالي:

حارس: يان أوبلاك.

الدفاع: ماريو هيرموسو – خوسيه خيمنيز – ستيفان سافيتش – كيرين تريبيير.

الوسط: يانيك كاراسكو – توماس ليمار – جيوفري كوندوجبيا – ماركوس يورنتي.

الهجوم: أنخيل كوريا – لويس سواريز.