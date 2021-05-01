قائمة برشلونة - كومان يختار 23 اسما لمواجهة فالنسيا

السبت، 01 مايو 2021 - 13:13

كتب : FilGoal

برشلونة

ضم الهولندي رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة 23 اسما لمواجهة فالنسيا في إطار الجولة 34 من الدوري الإسباني.

ويتواصل غياب الثلاثي مارتن براثوايت وأنسو فاتي وفيليب كوتينيو بسبب الإصابة.

بينما سيبقى كونراد ديلا فوينتي رفقة فريق برشلونة بي الذي يستعد لمواجهة إيبيزا.

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وجاء قائمة برشلونة لمواجهة الخفافيش:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - نيتو

الدفاع: سيرجينو ديست – جيرارد بيكيه – رونالد أوارخو – كليمون لونجليه – جوردي ألبا – سيرجي روبرتو – صامويل أومتيتي – فيربو جونيور – أوسكار مينجويزا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – ميرالم بيانيتش – ريكي بويج – بيدري – ترينكاو – ماتيوس – فيرنكي دي يونج – ألكاس موريبا – أرناو تيناس

الهجوم: أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي – عثمان ديميبلي.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة بفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد المتصدر.

وسيغيب رونالد كومان المدير الفني للبلاوجرانا عن اللقاء بسبب إيقافه مباراتين لطرده في مباراة غرناطة.

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