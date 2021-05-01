ملف - كل ما تريد معرفتة عن حفل وضع حجر أساس إستاد الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لاحتفالية وضع حجر أساس استاد النادي الأهلي في مدينة الشيخ زايد.

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كلمة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

"أبارك للنادي الأهلي مجسد في محمود الخطيب ومجلس إدارته هذا المشورع، الذي نظم خططه، وبالتالي نحن أيضا نساند كل المؤسسات الرياضية على هذا الفكر، ودائما ما نقول بأن هدفنا هو تحويل الرياضة إلى منتج، وسنوفر كل التسهيلات لتحقيق هذا الهدف مع كافة المؤسسات".

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كلمة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

"إنشاء إستاد الأهلي هو إنجاز جديد يضاف لإنجازات الدولة عمرانيا في محافظة الجيزة بالفترة الأخيرة، وإن شاء الله نشهد معا هذا المشورع وهو يرى النور في القريب العاجل".

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كلمة عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق

"أريدكم أن تلقوا نظرة على منطقة إستاد الأهلي حاليا وشكلها الصحراوي، ثم ننظر لنفس المنطقة بعد 10 سنوات، لنقارن كيف لهذا المشورع سيثري المنطقة بأكملها ويضيف لها عمرانيا".

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كلمة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

محمود الخطيب: "حلم امتلاك الأهلي لملعب منذ عشرات السنين. أذكر أنني يوما وقتما كنت لاعبا، تحدثت مع طاهر الشيخ بعدما خضنا أحد المباريات، وقلت له إن شاء الله نلعب في ملعبنا، وكان هذا بعدما شاهدنا مباراة لمانشستر يونايتد على ملعبه في اليوم السابق وتمنينا أن نملك ملعبا".

"نجحنا في الحصول على الموافقات بزيادة ارتفاع الاستاد إلى 30 متر بعدما كان مسموحا لنا بـ 6 أمتار، كما ضاعفنا زيادة مساحة الإستاد من 28 ألف متر إلى 48 ألف متر".

"لست قلقا تماما على مسألة تمويل إستاد الأهلي. اسم الأهلي كبير وأنا واثق من تهافت الجميع على تمويل المشورع بمجرد الإعلان عنه وليس بسبب أشخاص، بل بسبب اسم الأهلي الكبير والجاذب للاستثمار".

-بدء المؤتمر الصحفي لحفل وضع حجر أساس إستاد الأهلي.

سامح كامل المستشار الهندسي للنادي الأهلي خلال الحفل: "المساحة المخصصة لاستاد الأهلي تصل إلى 48 ألف متر بخلاف ملحقاته، مثل الصالة المغطاة والفندق وملاعب التدريبات، وبسعة جماهيرية لن تقل عن 50 ألف مشجع، ومدة التنفيذ من المتوقع أن تستغرق 5 سنوات".

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-محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان وسعد سمير يصلون لحضور الحفل عن الفريق الأول.

-محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يصل الحفل.

بدء توافد الشخصيات الرياضية لموقع الاحتفالية.