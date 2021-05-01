لا جازيتا ديللو سبورت: ميلان يبدأ مفاوضات ضم دي بول

بدأ ميلان مفاوضاته مع الأرجنتيني رودريجو دي بول لاعب وسط أودينيزي لتعزيز صفوف الروسونيري الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" فأن أودينيزي يطلب 40 مليون يورو.

ولذلك يأمل ميلان إدراج بعض الأسماء الشابة في الصفقة لتخفيض المقابل المادي مثل، ينس بيتير هاوجي، توماسو بوبيجا وأندريا بيرشناني.

وينتظر ميلان رد أودينيزي في الفترة المقبلة، إذ يتوقع وجود منافسة من إنتر ويوفنتوس المهتمين بخدمات لاعب الوسط الإيطالي.

ويريد ميلان التعاقد مع دي بول لتعويض رحيل التركي هاكان تشالهان أوجلو المحتمل بعدما رفض تجديد تعاقده.

الأرجنتيني البالغ 26 عاما شارك الموسم الحالي في 33 مباراة بين الدوري والكأس الإيطالي سجل 8 أهداف وصنع 9.