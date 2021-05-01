كرة يد – سندس حشانة لـ في الجول: الأهلي "نادي أوروبي".. أتشرف بالانتماء له

عبرت سندس حشانة المحترفة التونسية للنادي الأهلي لكرة اليد، عن رضاها عن مستواها في الموسم الأول لها بـ مصر.

وقالت سندس في تصريحات لـFilGoal.com: "الحمد لله كان موسم أول رائع بالنسبة لي تمكنت. بالتتويج بكل الألقاب، وأتمنى أنني كنت عند حسن ظن الجماهير".

وأضاف "المنافسة كانت قومية مع مختلف الفرق، لكن كانت الروح والعزيمة لدينا أقوى لإرجاع البطولات للنادي الأهلي".

سندس أكملت "الأهلي فريق كبير وله شعبية كبيرة، سواء في مصر أو خارجها، وله نظام نادي أوروبي".

المحترفة التونسية أتبعت "الأهلي كان مهيمنا على كل البطولات، لكن السنة الماضية أخفق. لكن ميزة الفريق الكبير مثل الأهلي، إنه يعود سريعا ويستطيع التتويج بالألقاب".

حشانة أتبعت "الفريق كله ممتاز، وهذا ما يميز الفريق لأنه فريق جماعي، وكنت قريبة لكل الفريق، لكن دعام حلمي هي أقربهم لي".

واستمرت "أتشرف بأنني كنت أول محترفة في تاريخ الأهلي، وبتحقيق 3 بطولات مع الفريق في موسمي الأول. عقدي مستمر لموسم آخر، وطموحي هو التتويج بكل الألقاب، وخاصة بطولة إفريقيا والبطولة العربية".

وواصلت "الحمد لله استطعت مساعدة الفريق، وهذا الفضل يرجع لزملائي الذين ساعدوني على تقديم أفضل ماعندي".

وأتمت "إن شاء الله أكون عند حسن ظن الجماهير الكبيرة لنادي الأهلي وأكون خير سفير الرياضة التونسية. أشكر الجماهير على دعمهم".

سندس حشانة انضمت للنادي الأهلي هذا الموسم قادمة من نادي الإفريقي كأول محترفة في تاريخ الأهلي لكرة اليد للسيدات.

الأهلي خسر كافة البطولات بالموسم الماضي بعد سيطرة دامت قرامة 30 عاما، إذ فاز الشمس بالدوري، وسبورتنج بكأس مصر.

وفي الموسم الحالي، عادت سيطرة الأهلي بتحقيق ثلاثية محلية، كانت سندس من أبرز اللاعبات فيها.

وتعتبر سندس صاحبة الـ24 عاما من أبرز لاعبات المنتخب التونسي، إذ لعبت 3 كؤوس عالم في أقل من عام للشابات، والناشئات، والكبار في ديسمبر 2013، وصيف 2014.