حسام حسن يعتذر عن عدم تلبية دعوة الأهلي

اعتذر حسام حسن أسطورة الكرة المصرية عن عدم تلبية دعوة الأهلي لحضور احتفالية وضع حجر أساس استاد النادي بسبب ارتباطاته.

وكشف حسام حسن عن تلقية دعوة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وتوأمه إبراهيم حسن، لحضور حفل وضع حجر أساس استاد النادي الأهلي في مدينة الشيخ زايد اليوم السبت.

حسام حسن اعتذر عن عدم تلبية الدعوة بسبب ارتباطه بمباراة مع فريقه، الاتحاد السكندري أمام سموحة مساء اليوم السبت في الدوري.

وتعد الدعوة هي الأولى من جانب النادي الأهلي لـ حسام وإبراهيم حسن بشكل رسمي لحضور احتفالية تابعة للنادي الأهلي منذ خروجهما من الأهلي إلى الزمالك عام 2000.

ويستعد الأهلي لوضع حجر أساس استاد الأهلي الجديد بمدينة الشيخ زايد اليوم السبت، في حضور لفيف من الشخصيات البارزة رياضيا في مصر.