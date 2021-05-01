مواعيد مباريات السبت 1 مايو والقنوات الناقلة – 3 لقاءات في الدوري.. الحسم في إيطاليا وريال مدريد

السبت، 01 مايو 2021 - 10:26

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - سموحة - الصورة من الموقع الرسمي للاتحاد

3 مباريات ستقام في الدوري المصري بنفس التوقيت. إنتر ربما يحسم الدوري الإيطالي رسميا، وريال مدريد يلعب في إسبانيا.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت، والموافق 1 مايو 2021، والقنوات الناقلة.

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الدوري المصري

تقام ثلاث مباريات في الدوري المصري بنفس التوقيت في التاسعة والنصف مساء.

دربي الإسكندرية بين سموحة والاتحاد السكندري سيكون منقولا عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الإنتاج الحربي يلعب مع الإسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وأخيرا، يلعب طلائع الجيش مع أسوان عبر قناة أون تايم سبورتس 3.

الدوري الإنجليزي

في إنجلترا، يبدأ اليوم في الواحدة ظهرا بمباراة كريستال بالاس مع مانشستر سيتي عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

في السادسة والنصف مساء، يلعب تشيلسي مع فولام عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

ويختتم إيفرتون اليوم بمواجهة أستون فيلا الساعة التاسعة مساء عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2.

الدوري الإسباني

أتليتكو مدريد سيحل ضيفا على إلتشي الساعة الرابعة والربع مساء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

أما ريال مدريد، فيلاقي أوساسونا الساعة التاسعة مساء عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري الإيطالي

واليوم قد يكون حسم الدوري الإيطالي رسميا إلى إنتر ميلان الذي سيواجه كروتوني الساعة السادسة مساء. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ويلعب ميلان مع بينفينتو الساعة التاسعة إلا ربع مساء عبر قناة بي إن سبورتس 3.

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في الدوري مواعيد مباريات السبت إنتر
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