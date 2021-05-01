هل يحطم رقم العميد؟ تعرّف على ترتيب محمد نجيب بين أكبر المسجلين في الدوري المصري

جرّد محمد نجيب لاعب الجونة، فريقه السابق الأهلي، من نقطتين ثمينتين مساء الجمعة

نجيب سجل في شباك الشناوي بوقتٍ متأخر من مباراة الأهلي والجونة، لينتهي اللقاء 1-1

المدافع المخضرم رفض الاحتفال احترامًا لناديه السابق وجماهيره، لكنه حقق رقمًا عظيمًا في تاريخ الكرة المصرية

نجيب بات خامس أكبر لاعب عُمرًا يسجل هدفًا في الدوري المصري بآخر 30 موسمًا على الأقل

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