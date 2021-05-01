ضياء السيد مازحا: أخشى أن يطالبني الحضري باللعب.. وأمنعه بهذه الطريقة

أكد ضياء السيد المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا على أنه لا يزال يتعرف على إمكانياته لاعبيه، موضحا ما يفعله مع عصام الحضري مدرب حراس مرمى الفريق في التدريبات.

وتعادل سيراميكا كليوباترا مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة 19 للدوري المصري.

المباراة كانت الأولى لضياء السيد مع الفريق بعد رحيل هيثم شعبان.

وقال ضياء السيد عبر قناة "صدى البلد": "واصلت العمل بمخزون هيثم شعبان لأنني لم أحصل على الوقت الكافي مع الفريق، وسأشكر هيثم شعبان دائما".

وتابع "كرة القدم تحتاج لوقت لكي تنفذ ما تريده".

وأضاف "حصلنا على نقطة ستجعلنا نعمل بشكل جيد لأنها أفضل من الهزيمة وستبعدنا عن الضغط".

وأردف "المباراة هي الأولى لي مع الفريق بعد 4 أيام فقط".

وواصل "عامر عامر (حارس الفريق) تألق في العديد من الكرات ضد البنك الأهلي".

وعن الفارق بين تحليله لمباريات سيراميكا كليوباترا وتدريبه للفريق، قال: "تكون أقرب للاعبين وتعرف إمكانياتهم وحالتهم الذهنية، ولا أزال أكتشف اللاعبين لأني أعمل معهم عن قرب الآن".

وكشف "غدا سنجري مباراة ودية للمجموعة الثانية التي لم تشارك (ضد البنك الأهلي) لكي أتعرف على باقي اللاعبين".

وأوضح "رجب عمران لعب في مركز الظهير الأيمن لأن الفريق لديه نقص في هذا المركز".

وعن تواجد عصام الحضري كمدرب حراس مرمى للفريق، قال: "هو متحمس للغاية (في المران) لدرجة أنني أطلب منه الهدوء أحيانا".

وأتم ضاحكا "أخشى أن يطلب مني قيده في صفوف الفريق لذلك أحاول أن أقنعه بأنه أفضل مدرب حراس مرمى في تاريخ مصر".