خانة اليك – طارق السعيد يحكي لـ في الجول عن الهروب من منزل مرتضى بسبب التوقيع لـ الأهلي

السبت، 01 مايو 2021 - 01:13

كتب : أحمد شاكر

طارق السعيد - الأهلي

هناك الكثير من الحكايات غير المعروفة وكواليس تحدث في معسكرات المباريات لم تقل من قبل والآن حان الدور لنكشف عنها.

"خانة اليك" سلسلة جديدة يقدمها FilGoal.com خلال شهر رمضان.

تنص الفكرة أنه على كل لاعب أن يكشف لنا سرا ويوجه سؤالا لزميله ويجب عليه الإجابة عليه ليحكي لنا القصة كاملة.

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وكان السؤال موجه من عبد الواحد السيد حارس مرمى وقائد الزمالك السابق لطارق السعيد "ماذا فعلت في مكتب مرتضى منصور بعدما وقعت للأهلي؟".

وأجاب طارق السعيد لـFilGoal.com قائلا: "عقدي كان ينتهي في الزمالك وانتظرت للنهاية للتجديد ولكن لم يحدث أي شيء".

وتابع "كان من المفترض تجديد التعاقد قبل نهايته بستة أشهر لكن لم يحدث أي شيء".

وواصل الظهير الأيسر السابق لمنتخب مصر "تحدث الأهلي معي وعرض علي ضمي ولم أوقع انتظارا للزمالك".

وأضاف "لكن بعد نهاية تعاقدي مع الزمالك ومع تجاهلهم لي وقعت للأهلي وهنا تحرك الزمالك".

وأردف طارق السعيد "طلبني مرتضى منصور للاجتماع به وكان معي عبد الواحد السيد وأراد مرتضى أن أوقع على عقود التجديد مع الزمالك".

وشدد "لكنني لم أكن لأضع نفسي في مأزق التوقيع لناديين ووقتها قمت بالسير عدة خطوات كأني أتحدث في الهاتف وخرجت من منزله وهربت".

ووجه طارق السعيد سؤالا إلى نادر السيد وقال: "ماذا قلت لي في أول يوم دخلت فيه إلى الأهلي؟".

انتظروا القصة في الحلقة المقبلة.

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