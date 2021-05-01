المهدي سليمان: اعتذرت لإدارة بيراميدز.. وهذا موقفي من إكرامي

أعلن المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز أنه اعتذر لإدارة فريقه عما بدر منه في الفترة الماضية مشيرا إلى أنه شرح وجهة نظره لممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي.

وكان المهدي سليمان قد هاجم إدارة بيراميدز بسبب ابتعاده عن المشاركة بالمباريات. (طالع التفاصيل)

وقال المهدي سليمان عبر قناة "صدى البلد": "عقدت جلسة مع ممدوح عيد واعتذرت له على سوء التفاهم الذي حدث في الفترة الماضية".

وشدد "الاعتذار من شيم الكبار".

وكشف "هذه هي أول جلسة بيني وبين ممدوح عيد منذ بداية الخلافات، وأنا من قررت أن أتحدثت ولم يُطلب مني أي شيء".

وتابع "ألعب لبيراميدز منذ 3 مواسم ولم تحدث أي خلافات وكنت أقدم مستوى رائع".

وأردف "بعض ما حدث في الفترة الماضية تم فهمه بطريقة خاطئة لأنه حدث في توقيت غير مناسب لكني اعتذرت للإدارة على سوء التفاهم".

وأكد "أرغب في إنهاء الخلاف".

وواصل "لم يحدث بيني وبين ممدوح عيد أي شيء سيء من قبل لهذا تحدثت معه وشرحت له وجهة نظري".

واستمر "أحترم كل حراس بيراميدز: شريف إكرامي وأحمد الشناوي وعبد الرحمن أيمن، علاقتنا طيبة للغاية وقد يحدث أن نفهم بعض الأشياء بشكل خاطئ لكن هذا وارد حدوثه في كرة القدم".

وأتم "هدفنا كحراس مرمى أن من يشارك أساسيا يقدم أفضل أداء له لأن مستواه سيعود بالنفع على الفريق".

وكان المهدي قد هاجم الإدارة وقال إن "مانويل نوير لو حضر لبيراميدز لم يكن ليشارك بصفة أساسية هذا الموسم". (طالع التفاصيل)

وكان المهدي سليمان قد أعلن عن تقدمه بشكوى ضد بيراميدز لمنعه من المشاركة في التدريب. (طالع التفاصيل)

ولم يشارك المهدي سليمان سوى في مباراة واحدة هذا الموسم، بعد أن كان أساسيا الموسم الماضي، حيث يحرس شريف إكرامي مرمى بيراميدز بشكل أساسي هذا الموسم.