رايولا: ريال مدريد يستطيع ضم هالاند.. لديهم المال لشرائه

قال مينو رايولا وكيل أعمال مهاجم بروسيا دورتموند إيرلينج هالاند إن ريال مدريد يستطيع ضم اللاعب.

إيرلينج هالاند النادي : بوروسيا دورتموند ريال مدريد

وتحدث رايولا لصحيفة "أس" الإسبانية اليوم السبت قائلا: "ريال مدريد يستطيع ضم هالاند".

وأتم وكيل الأعمال الإيطالي في تصريحاته المقتضبة "ريال مدريد لديهم المال الكافي لضم هالاند".

يذكر أن رايولا سبق والتقى رئيسي ريال مدريد وبرشلونة فلورنتينو بيريز وخوان لابورتا في إطار المفاوضات حول قدرة أي منهما على ضم هالاند في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان هالاند انضم إلى دورتموند قادما من صفوف قادما من صفوف سالزبورج النمساوي في يناير من عام 2020 مقابل 20 مليون يورو.

ووقع هالاند على عقد يربطه بالنادي الألماني حتى صيف عام 2024.

وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن دورتوند لن يترك اللاعب النرويجي صاحب الـ20 عاما يرحل بأقل من 150 مليون يورو.

واندلعت حرب تصريحات في وقت سابق بين رايولا وبين مايكل زورك المدير التنفيذي لبروسيا دورتموند بسبب انتقال هالاند.

وقال زورك: " حن اتخذنا قرارا واضحا بشأن هالان، لن يرحل عن الفريق مهما كان نهاية موسمنا، إيرلينج سيظل معنا".

وكانت بعض التقارير ذكرت أن المهاجم النرويجي سيرحل عن النادي الألماني حال الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولم تكن هذه أول مرة يؤكد فيها المدير الرياضي لدورتموند بقاء هالاند مع الفريق إذ قال: "أريد القول إننا ملتزمون بما نخطط له الموسم المقبل، لدينا خطط واضحة بوجود هالاند معنا الموسم المقبل".

فيما كان رايولا رد عليه وقال: "مايكل زورك أكد لنا أن النادي لا يريد بيع هالاند في الانتقالات الصيفية المقبلة، أنا أحترم ذلك".

قبل أن يستدرك "لكن هذا لا يعني موافقتي، دورتموند كان واضحا في رؤيته ونحن بخير مع ذلك".

وشدد وكيل اللاعبين الإيطالي "لا توجد حربا بيني وبين دورتموند، العلاقة بيننا مازالت جيدة".