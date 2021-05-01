رضا شحاتة: الجونة استغل هبوط المخزون البدني للاعبي الأهلي في الشوط الثاني السبت، 01 مايو 2021 - 00:16 كتب : FilGoal رضا شحاتة - الأهلي - الجونة الأهلي الجونة في الدوري رضا شحاتة نرشح لكم أخر الأخبار المهدي سليمان: أعتذرت لإدارة بيراميدز.. سوء التفاهم كان سببا للخلافات دقيقة | الدوري المصري رايولا: ريال مدريد يستطيع ضم هالاند.. لديهم المال لشرائه 14 دقيقة | الدوري الإسباني رضا شحاتة: الجونة استغل هبوط المخزون البدني للاعبي الأهلي في الشوط الثاني 46 دقيقة | الدوري المصري مؤتمر موسيماني: تحسنا حينما أشركنا اللاعبين المرهقين.. لم نقم أمام الجونة بما فعلناه ضد الزمالك 57 دقيقة | الدوري المصري في مباراة مصغرة بين أحمد علي وعامر عامر.. البنك الأهلي يتعادل مع سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري لا يُلدغ من جحر "3 مرات".. ساوثامبتون يصمد 80 دقيقة بـ10 لاعبين أمام ليستر ساعة | الدوري الإنجليزي رأسية نجيب هي الفيصل.. الأهلي والجونة يتعادلان ساعة | الدوري المصري بعد وقت إضافي جنوني.. لايبزج إلى نهائي كأس ألمانيا في الـ+120 ساعة | أوروبا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. رأسية نجيب هي الفيصل.. الأهلي والجونة يتعادلان مؤتمر موسيماني: تحسنا حينما أشركنا اللاعبين المرهقين.. لم نقم أمام الجونة بما فعلناه ضد الزمالك رايولا: ريال مدريد يستطيع ضم هالاند.. لديهم المال لشرائه إصابة إيهاب جلال بفيروس كورونا طبيب الأهلي يوضح إصابة سعد سمير ضد الجونة الأكثر مشاهدة 1 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 2 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 3 ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز 4 اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ أمس اليوم غدا الدوري المصري 1 الأهلي 1 الجونة انتهت الدوري المصري 1 البنك الأهلي 1 سيراميكا كليوباترا انتهت الدوري الإنجليزي 1 ساوثامبتون 1 ليستر سيتي انتهت الدوري الإسباني 2 سيلتا فيجو 0 ليفانتي انتهت الدوري الفرنسي 1 أولمبيك مرسيليا 1 ستراسبورج انتهت الدوري المصري - الإنتاج الحربي - الإسماعيلي لم تبدأ 21:30 الدوري المصري - طلائع الجيش - أسـوان لم تبدأ 21:30 الدوري المصري - سموحة - الاتحاد السكندري لم تبدأ 21:30 الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس - مانشستر سيتي لم تبدأ 13:30 الدوري الإنجليزي - تشيلسي - فولام لم تبدأ 18:30 الدوري المصري - الزمالك - بيراميدز لم تبدأ 21:30 الدوري المصري - إنبـي - مصر للمقاصة لم تبدأ 21:30 الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد - ليفربول لم تبدأ 17:30 الدوري الإنجليزي - نيوكاسل يونايتد - أرسنال لم تبدأ 15:00 الدوري الإنجليزي - توتنام هوتسبر - شيفيلد يونايتد لم تبدأ 20:15 قد ينال إعجابك