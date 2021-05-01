مؤتمر موسيماني: تحسنا حينما أشركنا اللاعبين المرهقين.. لم نقم أمام الجونة بما فعلناه ضد الزمالك

السبت، 01 مايو 2021 - 00:04

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - الأهلي - الجونة

ألقى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي باللوم على فريقه وحمله مسؤولية التعادل مع الجونة في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة.

وتعادل الأهلي مع الجونة في ملعب الأهلي WE السلام إيجابيا بهدف لمثله في لقاء مؤجل من الجولة 16 من الدوري المصري.

وتحدث موسيماني في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "فقدنا نقطتين جديدتين، من بين المباريات التي لعبناها مؤخرا كانت هذه المباراة هي أقل أداء لنا ولم نلعب بالشدة المطلوبة لمباراة مثل تلك".

أخبار متعلقة
رأسية نجيب هي الفيصل.. الأهلي والجونة يتعادلان طبيب الأهلي يوضح إصابة سعد سمير ضد الجونة إصابة إيهاب جلال بفيروس كورونا

وواصل "الشوط الأول كان مثل المران استحوذنا على الكرة لم نحاول التسجيل، كان من المفترض أن نذهب للأمام ونحاول تسجيل الأهداف وفي الشوط الثاني حاولنا، الشوط الأول لم يكن لدينا حدة في الأداء".

وتابع المدرب الجنوب إفريقي "أمام الزمالك لم نعطيهم فرصة للعب اليوم أعطينا الجونة فرصة للعب".

وعن الإرهاق قال المدير الفني للأهلي: "لا أستطيع الحديث عن الإرهاق لأننا قمنا بتبديلات لقد شارك 4 لاعبين جدد في المباراة".

واستدرك "لكن مع مشاركة اللاعبين المرهقين زادت حدة الأداء لنا".

وشدد موسيماني "لا أقول أعذار، المباراة اليوم كانت مثل المران لم تكن كمباراة وتعادلنا وتمت معاقبتنا، ومحمد الشناوي لم ير الكرة حتى أثناء تسجيلها".

وعن اتهامه بالتراجع للدفاع غضب موسيماني وقال: "لقد أشركت صلاح محسن وأفشة هل هذه تبديلات دفاعية؟ التبديل الدفاعي الوحيد كان محمد هاني".

وبرر "ينتظرنا لقاء ضد الزمالك ومباريات دوري أبطال إفريقيا وهاني عائد من إصابة وأريد إكسابه حساسية المباريات مجددا".

وبسؤاله عن إراحة أفشة والسولية أجاب "سيسأل البعض لماذا أرحت ذلك اللاعب أو ذلك، لكن أرحت هؤلاء لأنهم يشعرون بإرهاق كبير جدا وأعطيت الفرصة للاعبين آخرين مثل كهربا وناصر ماهر".

وأتم موسيماني حديثه "أي إخفاق فني أنا أتحمله وكان من المفترض أن ننهي المباراة من الشوط الأول ولكن هذا لم نقم به".

بتلك النتيجة وصل رصيد الأهلي لـ37 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر وللفريق الأحمر مباراتين أقل من منافسه.

موسيماني الأهلي الجونة في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
رضا شحاتة: الجونة استغل هبوط المخزون البدني للاعبي الأهلي في الشوط الثاني 30 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر موسيماني: تحسنا حينما أشركنا اللاعبين المرهقين.. لم نقم أمام الجونة بما فعلناه ضد الزمالك 41 دقيقة | الدوري المصري
في مباراة مصغرة بين أحمد علي وعامر عامر.. البنك الأهلي يتعادل مع سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
لا يُلدغ من جحر "3 مرات".. ساوثامبتون يصمد 80 دقيقة بـ10 لاعبين أمام ليستر ساعة | الدوري الإنجليزي
رأسية نجيب هي الفيصل.. الأهلي والجونة يتعادلان ساعة | الدوري المصري
بعد وقت إضافي جنوني.. لايبزج إلى نهائي كأس ألمانيا في الـ+120 ساعة | أوروبا
كرة سلة - سيدات الأهلي يعودن من بعيد وينتصرن على سبورتنج وتأجيل حسم لقب دوري السوبر ساعة | رياضات أخرى
إصابة إيهاب جلال بفيروس كورونا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 2 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ 4 ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز
قد ينال إعجابك