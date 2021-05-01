مؤتمر موسيماني: تحسنا حينما أشركنا اللاعبين المرهقين.. لم نقم أمام الجونة بما فعلناه ضد الزمالك

ألقى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي باللوم على فريقه وحمله مسؤولية التعادل مع الجونة في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة.

وتعادل الأهلي مع الجونة في ملعب الأهلي WE السلام إيجابيا بهدف لمثله في لقاء مؤجل من الجولة 16 من الدوري المصري.

وتحدث موسيماني في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "فقدنا نقطتين جديدتين، من بين المباريات التي لعبناها مؤخرا كانت هذه المباراة هي أقل أداء لنا ولم نلعب بالشدة المطلوبة لمباراة مثل تلك".

وواصل "الشوط الأول كان مثل المران استحوذنا على الكرة لم نحاول التسجيل، كان من المفترض أن نذهب للأمام ونحاول تسجيل الأهداف وفي الشوط الثاني حاولنا، الشوط الأول لم يكن لدينا حدة في الأداء".

وتابع المدرب الجنوب إفريقي "أمام الزمالك لم نعطيهم فرصة للعب اليوم أعطينا الجونة فرصة للعب".

وعن الإرهاق قال المدير الفني للأهلي: "لا أستطيع الحديث عن الإرهاق لأننا قمنا بتبديلات لقد شارك 4 لاعبين جدد في المباراة".

واستدرك "لكن مع مشاركة اللاعبين المرهقين زادت حدة الأداء لنا".

وشدد موسيماني "لا أقول أعذار، المباراة اليوم كانت مثل المران لم تكن كمباراة وتعادلنا وتمت معاقبتنا، ومحمد الشناوي لم ير الكرة حتى أثناء تسجيلها".

وعن اتهامه بالتراجع للدفاع غضب موسيماني وقال: "لقد أشركت صلاح محسن وأفشة هل هذه تبديلات دفاعية؟ التبديل الدفاعي الوحيد كان محمد هاني".

وبرر "ينتظرنا لقاء ضد الزمالك ومباريات دوري أبطال إفريقيا وهاني عائد من إصابة وأريد إكسابه حساسية المباريات مجددا".

وبسؤاله عن إراحة أفشة والسولية أجاب "سيسأل البعض لماذا أرحت ذلك اللاعب أو ذلك، لكن أرحت هؤلاء لأنهم يشعرون بإرهاق كبير جدا وأعطيت الفرصة للاعبين آخرين مثل كهربا وناصر ماهر".

وأتم موسيماني حديثه "أي إخفاق فني أنا أتحمله وكان من المفترض أن ننهي المباراة من الشوط الأول ولكن هذا لم نقم به".

بتلك النتيجة وصل رصيد الأهلي لـ37 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر وللفريق الأحمر مباراتين أقل من منافسه.