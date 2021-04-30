في مباراة مصغرة بين أحمد علي وعامر عامر.. البنك الأهلي يتعادل مع سيراميكا كليوباترا

تعادل البنك الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق في المباراة التي أُقيمت على ملعب المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة 19 للدوري المصري.

تقدم محمود قاعود في الدقيقة 39 للبنك الأهلي.

وتعادل أحمد ياسر ريان لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 82.

ووصل سيراميكا كليوباترا للنقطة 26 من 19 مباراة ليحتل المركز السابع.

أما البنك الأهلي فيحتل المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة من 19 مباراة.

وتعد المباراة هي الأولى لـ ضياء السيد في منصب المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا.

وفشل البنك الأهلي في الأخذ بالثأر بعد خسارته في مباراة الدور الأول بنتيجة 3-1.

وصف المباراة

شهدت الدقائق الأولى من اللقاء انحصار اللعب في وسط ملعب الفريقين.

وفي الدقيقة 13 نفذ ميدو جابر ركلة حرة مباشرة مرت من فوق عارضة البنك الأهلي.

ورد عليه أحمد علي وسدد كرة قوية تصدى لها عامر عامر بنجاح في الدقيقة 14.

وبعد فترة من الهدوء، أرسل عاصم صلاح كرة عرضية من الجانب الأيسر حولها محمود قاعود برأسه في الشباك بالدقيقة 39 لينتهي الشوط الأول بتقدم البنك الأهلي.

وفي الشوط الثاني حاول البنك الأهلي تسجيل هدف جديد لكن عامر عامر تصدى لكل المحاولات.

سدد أحمد علي من خارج منطقة الجزاء إلا أن عامر عامر أبعدها بنجاح عن المرمى في الدقيقة 56.

وحاول أحمد علي مجددا في الدقيقة 59 وانفرد بعامر عامر لكنه سدد في محيط حارس مرمى سيراميكا كليوباترا.

واستمرت محاولات البنك الأهلي عن طريق أحمد علي الذي حاول وضع الكرة من فوق عامر عامر لكنه تصدى لها في الدقيقة 63.

وعلى عكس سير اللقاء، توغل شادي حسين داخل منطقة جزاء البنك الأهلي وقدم الكرة لأحمد ياسر ريان الذي سدد في أقصى الزاوية اليمنى وسجل التعادل.

ويلعب البنك الأهلي ضد طلائع الجيش في المباراة المقبلة بينما يواجه سيراميكا كليوباترا فريق المقاولون العرب.