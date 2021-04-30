رأسية نجيب هي الفيصل.. الأهلي والجونة يتعادلان

تسببت رأسية محمد نجيب قائد الجونة في شباك فريقه السابق في تعطل الأهلي مجددا في سباق الدوري.

وتعادل الأهلي مع منافسه الجونة اليوم الجمعة إيجابيا بهدف لمثله في ملعب الأهلي WE السلام في لقاء مؤجل من الجولة 16 من الدوري المصري.

افتتح طاهر محمد طاهر أهداف المباراة بتسديدة قوية في الدقيقة 57.

وأدرك محمد نجيب التعادل للجونة برأسية في الدقيقة 86.

بتلك النتيجة وصل رصيد الأهلي لـ37 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر وللفريق الأحمر مباراتين أقل من منافسه.

أما الجونة فوصل رصيده لـ25 نقطة يحتل بهم المركز التاسع بعدما خاض كل مبارياته الـ19.

ملخص اللقاء

جاء الشوط الأول هادئا في أغلب أحداثه فلم يكن هناك الكثير من الفرص الخطيرة على أي مرمى.

وبدأت المباراة بتسديدة من محمد شريف حولها محمد نجيب لركلة ركنية بعدما فضل مهاجم الأهلي التسديد بدلا من التمرير لكهربا.

وأطلق كهربا تسديدة تصدى لها إسلام طارق بثبات.

وجاءت أخطر فرصة في الشوط الأول عن طريق حسين الشحات بعدما استغل بينية طولية رائعة من رامي ربيعة وسدد بيمناه لكن الكرة مرت بجوار المرمى بقليل.

وأجرى الجونة تبديل أول بمشاركة عمرو السعداوي بدلا من جوزيف نجويم.

وفي الدقيقة 35 جاء أول تهديد من الجونة بتسديدة من جوزيف نجويم لكنها ذهبت لخارج الملعب.

وأجرى الأهلي تبديلا اضطراريا في الدقيقة 38 بسبب إصابة سعد سمير وشارك ياسر إبراهيم بدلا منه.

وبين شوطي المباراة أجرى الأهلي تبديلين بمشاركة طاهر محمد طاهر ومحمد مجدي "أفشة" بدلا من محمود عبد المنعم "كهربا" وناصر ماهر.

وأجرى الجونة تبديلين كذلك بمشاركة عمرو عبد الفتاح "عموري" وكريم الطيب بدلا من محمد الحبيب يكن وإدريس مبومبو.

ظلت المباراة هادئة إلى أن تسلم طاهر الكرة في منتصف الملعب وركض تجاه منطقة جزاء الجونة وأطلق تسديدة قوية ارتطمت بالأرض وخدعت إسلام طارق وسكنت الشباك لتعلن عن الهدف الأول للأهلي.

وكاد الأهلي يضاعف النتيجة سريعا جدا ولكن تسديدة أفشة القوية ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى الجونة.

واصل الأهلي ضغطه وكاد حسين الشحات يسجل هدفا لكن تسديدته الساقطة ذهبت لخارج الملعب.

وأجرى الجونة تبديلا جديدا بمشاركة آلان تشامبادي بدلا من محمود الشبراوي، وشارك محمد هاني في الأهلي بدلا من الشحات.

وبعد ذلك بدقائق شارك صلاح محسن بدلا من محمد شريف.

واستخلص طاهر الكرة من مدافع الجونة وأرسل عرضية وسقط صلاح محسن قبل أن تصل الكرة إليه واستغل أفشة الأمر وأطلق تسديدة قوية تصدى لها إسلام طارق.

وأجرى الجونة تبديلا بمشاركة أحمد عامر بدلا من محمد رجب.

وسدد تشامبادي كرة قوية مرت بجوار مرمى الأهلي بقليل.

وحصل الجونة على خطأ من الناحية اليمنى في الدقيقة 86 واستغله محمد نجيب بعدما حول العرضية القادمة من عمرو السعداوي برأسية متقنة ليدرك التعادل للجونة ويسجل في شباك فريقه السابق.

حصل الجونة على خطأ من أمام منطقة جزاء الأهلي وسدده نور السيد وارتطمت الكرة في الحائط البشري وتصدى محمد الشناوي للكرة.

ضغط الأهلي في الدقائق المتبقية لكنه لم يشكل خطورة على مرمى الجونة لتنتهي المبارة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.