بعد وقت إضافي جنوني.. لايبزج إلى نهائي كأس ألمانيا في الـ+120

الجمعة، 30 أبريل 2021 - 23:26

كتب : FilGoal

يوليان ناجليزمان - لايبزج

تأهل لايبزج إلى نهائي كأس ألمانيا، بفوزه المثير على مضيفه فيردر بريمن بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب فيسترشتادين.

المباراة المثيرة في نهايتها لم تعرف أهدافا في وقتها الأصلي، خصوصا عندما اصطدمت رأسية فيلي أوربان مدافع لـ لايبزج بالعارضة بالدقيقة 65.

مع نهاية الوقت الأصلي، دفع يوليان ناجلزمان مدرب لايبزج بمهاجمه الكوري الجنوبي هوانج هي تشان، وهنا تغيّر كل شيء.

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هوانج احتاج إلى 3 دقائق فقط بعد استئناف اللعب ليفتتح التسجيل لـ لايبزج مستغلال هفوة في دفاع بريمن.

لكن بريمن أنهى الشوط الإضافي الأول متعادلا بواسطة ليوناردو بيتنكورت بعد هفوة من دايوت أوباميكانو في الدقيقة 105.

لحظة مفصلية أخرى في المباراة عرفتها الدقيقة 114 بدخول السويدي إيميل فورسبرج بدلا من كريستوفر نكونو –الذي دخل في الدقيقة 46- بصفوف لايبزج.

وفورسبرج وفي سيناريو كربوني لـ هوانج، سجل هدف الانتصار –بتمريرة هوانج الرائعة- في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ليحجز لايبزج مقعده في نهائي الكأس، وينتظر الفائز من بوروسيا دورتموند وهولستين كييل.

ويلعب لايبزج نهائي كأس ألمانيا للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2019 التي حل فيها وصيفا لـ بايرن ميونيخ.

ويقام النهائي يوم 13 مايو المقبل في الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين.

ويسعى ناجليزمان مدرب لايبزج إلى التتويج بلقب مع الفريق قبل أن يتحوّل لتدريب بايرن ميونيخ الموسم المقبل.

كأس ألمانيا لايبزج
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