كرة سلة - سيدات الأهلي يعودن من بعيد وينتصرن على سبورتنج وتأجيل حسم لقب دوري السوبر

فاز فريق السيدات لكرة السلة بالأهلي على فريق السيدات لنادي سبورتنج في ثالث مواجهات نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

وانتصر الأهلي بنتيجة 83-80 على صالة هيئة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر في المباراة الثالثة لتصبح نتيجة المواجهات 2-1 لصالح الفريق السكندرية.

وتقام مواجهات الدور النهائي بنظام Best of 5.

وكان سبورتنج قد انتصر في اللقاء الأول بنتيجة 94-69 وفي اللقاء الثاني بنتيجة 86-76.

وانتهت الفترة الأولى لصالح الأهلي بنتيجة 25-21، قبل أن يعود سبورتنج في الفترة الثانية ويفوز بالشوط الأول بنتيجة 40-38.

واستمر تقدم سبورتنج في الفترة الثالثة بنتيجة 60-51، لكن الأهلي استطاع العودة في الفترة الرابعة وأنهى المباراة بنتيجة 81-80.

ومن المقرر أن تقام المواجهة الرابعة بين الفريقين مساء يوم الأحد القادم في تمام الساعة التاسعة مساء.