كرة سلة - سيدات الأهلي يعودن من بعيد وينتصرن على سبورتنج وتأجيل حسم لقب دوري السوبر

الجمعة، 30 أبريل 2021 - 23:09

كتب : هاني العوضي

الأهلي - سبورتنج - سيدات كرة السلة

فاز فريق السيدات لكرة السلة بالأهلي على فريق السيدات لنادي سبورتنج في ثالث مواجهات نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

وانتصر الأهلي بنتيجة 83-80 على صالة هيئة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر في المباراة الثالثة لتصبح نتيجة المواجهات 2-1 لصالح الفريق السكندرية.

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وتقام مواجهات الدور النهائي بنظام Best of 5.

وكان سبورتنج قد انتصر في اللقاء الأول بنتيجة 94-69 وفي اللقاء الثاني بنتيجة 86-76.

وانتهت الفترة الأولى لصالح الأهلي بنتيجة 25-21، قبل أن يعود سبورتنج في الفترة الثانية ويفوز بالشوط الأول بنتيجة 40-38.

واستمر تقدم سبورتنج في الفترة الثالثة بنتيجة 60-51، لكن الأهلي استطاع العودة في الفترة الرابعة وأنهى المباراة بنتيجة 81-80.

ومن المقرر أن تقام المواجهة الرابعة بين الفريقين مساء يوم الأحد القادم في تمام الساعة التاسعة مساء.

الأهلي سبورتنج دوري السوبر لكرة السلة
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