إصابة إيهاب جلال بفيروس كورونا

الجمعة، 30 أبريل 2021 - 22:56

كتب : ياسر الشريف

إيهاب جلال - الإسماعيلي

أعلن نادي الإسماعيلي عن إصابة مديره الفني إيهاب جلال بـ فيروس كورونا.

وأوضح الإسماعيلي أن جلال سيغيب عن مواجهة الإنتاج الحربي غدا السبت بعد ثبوت إيجابية عينته.

ويخضع جلال للعزل المنزلي في انتظار تعافيه وتحول عينته إلى سلبية.

جلال (53 عاما) تولى تدريب الإسماعيلي منذ مارس الماضي، وخسر أمام سيراميكا كليوبترا وفاز على المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز 17 –قبل الأخير- بالدوري المصري برصيد 14 نقطة، بفارق نقطتين عن الإنتاج الحربي الأخير.

إيهاب جلال الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري
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