إصابة إيهاب جلال بفيروس كورونا

أعلن نادي الإسماعيلي عن إصابة مديره الفني إيهاب جلال بـ فيروس كورونا.

وأوضح الإسماعيلي أن جلال سيغيب عن مواجهة الإنتاج الحربي غدا السبت بعد ثبوت إيجابية عينته.

ويخضع جلال للعزل المنزلي في انتظار تعافيه وتحول عينته إلى سلبية.

🟡 | الإسماعيلي يفقد إيهاب جلال أمام الإنتاج الحربى#IsmailySC pic.twitter.com/pVqP7zOUr0 — Ismaily SC (@Ismailyofficial) April 30, 2021

جلال (53 عاما) تولى تدريب الإسماعيلي منذ مارس الماضي، وخسر أمام سيراميكا كليوبترا وفاز على المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز 17 –قبل الأخير- بالدوري المصري برصيد 14 نقطة، بفارق نقطتين عن الإنتاج الحربي الأخير.