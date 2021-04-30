هل يغيب ضد سيتي؟ باريس يعلن إصابة مبابي

الجمعة، 30 أبريل 2021 - 22:01

كتب : FilGoal

مبابي

أعلن ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان إصابة نجمه كيليان مبابي وغيابه عن لقاء السبت ضد لانس في الدوري الفرنسي.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وقال الأرجنتيني في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة:"مبابي شعر بآلام في عضلة السمانة بساقه اليمنى".

وواصل "نتمنى عودته سريعا".

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ويأمل باريس لحاق مبابي (22 عاما) بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ضد مضيفه مانشستر سيتي.

وهو اللقاء الذي يحتاج فيه باريس للتسجيل مرتين بعدما خسر ذهابا في ملعبه بنتيجة 2-1.

ويستضيف باريس فريق لانس في الجولة 35 من الدوري الفرنسي يوم السبت.

ويحتل باريس وصافة ترتيب البطولة مبتعدا بنقطة عن ليل المتصدر.

مبابي باريس سان جيرمان
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