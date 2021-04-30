انتهت في الدوري - البنك الأهلي (1) (1) سيراميكا كليوباترا.. التعادل يحسم اللقاء
الجمعة، 30 أبريل 2021 - 21:16
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة في الدوري المصري الممتاز.
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نهاية المباراة
ق82: أحمد ياسر ريان يسجل التعادل
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق39: هدف أول للبنك الأهلي عن طريق محمود قاعود
ق15: تسديدة من أحمد علي يتصدى لها عامر عامر
ق14: ميدو جابر ينفذ ركلة حرة مباشرة لسيراميكا كليوباترا تمر من فوق العارضة
ق11: انحصار اللعب في وسط الملعب
بداية اللقاء
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