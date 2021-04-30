انتهت في الدوري - البنك الأهلي (1) (1) سيراميكا كليوباترا.. التعادل يحسم اللقاء

الجمعة، 30 أبريل 2021 - 21:16

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - الجونة

تابع مباشرة مباراة البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة في الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق82: أحمد ياسر ريان يسجل التعادل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39: هدف أول للبنك الأهلي عن طريق محمود قاعود

ق15: تسديدة من أحمد علي يتصدى لها عامر عامر

ق14: ميدو جابر ينفذ ركلة حرة مباشرة لسيراميكا كليوباترا تمر من فوق العارضة

ق11: انحصار اللعب في وسط الملعب

بداية اللقاء

الدوري المصري
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