حارس تشيلسي: أنا مشجع لـ ريال مدريد

اعترف إدوار ميندي حارس مرمى تشيلسي، بتشجعيه لـ ريال مدريد في طفولته.

ميندي يصطدم بـ ريال مدريد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والذهاب انتهى بالتعادل 1-1 في إسبانيا قبل أيام.

وقال ميندي للموقع الرسمي لـ تشيلسي: "في صغري وبجانب حبي لـ تشيلسي، فإني كنت أشجع ريال مدريد".

وأضاف: "لعبت مباراة ودية ضد ريال مدريد بالفعل عندما كنت في رين، لكن مع تشيلسي واجهتهم لأول مرة في لقاء رسمي بأقوى بطولة للأندية".

وتابع: "يتوجب علي تنحية مشاعري جانبا وأن أركز على أهداف النادي".

واعترف: "بدايتي مع تشيلسي لعدة مباريات دون تلقي أهداف ساعدني كثيرا في تأقلمي ورفع من ثقتي بنفسي وعزز من تفاهمي مع زملائي الجدد".

وواصل: "لدينا مستوى مميز في حراسة المرمى، كيبا لعب مباريات مؤخرا وقام بعمل مميز، علاقتي به جيدة".

وأتم: "الأمر نفسه ينطبق على ويلي كاباييرو، وهذا جيد لأننا جميعا نلعب لنفس الفريق وندافع عن نفس القميص، نحتاج إلى دفع أنفسنا للتحسن للصالح العام".

ويرتبط ميندي بصلة قرابة مع أحد لاعبي ريال مدريد، إذ يعد ابن عمومة فيرلان ميندي ظهير الميرنجي، لكن الأخير اختار تمثيل فرنسا بخلاف إدوار الذي يحرس مرمى السنغال.