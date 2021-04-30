رومانو: كافاني سيجدد لـ يونايتد

قال فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس والمتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين إن إدينسون كافاني اقترب من تمديد عقده مع مانشستر يونايتد.

إدينسون كافاني النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وكتب رومانو في تويتر "كافاني متقبل تمديد عقده مع يونايتد، هذا مؤكد".

وأضاف "(مدرب يونايتد أولي جونار) سولشاير يضغط والنادي بات واثقا، لم يوقع اللاعب بعد، لكنه سيفعل قريبا".

ويسعى النادي الإنجليزي لتمديد عقد كافاني (34 عاما) بعد ظهوره بشكل طيب في الموسم الجاري.

Edinson Cavani is now open to discuss his contract extension at Manchester United, confirmed. 🔴 #MUFC Solskjaer is pushing and Man Utd are finally getting ‘confident’ - there’s still nothing signed... but Cavani is expected to accept the proposal soon. 🇺🇾 @moillorens https://t.co/rV95EM6lRP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2021

وانضم لاعب أوروجواي إلى الفريق مطلع الموسم الجاري في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن باريس سان جيرمان.

وشارك كافاني في 33 مباراة مع يونايتد وسجل 12 هدفا وأرسل 5 تمريرات حاسمة.

واقترب مع الفريق من بلوغ نهائي الدوري الأوروبي بعدما سجل مرتين وأرسل 3 تمريرات حاسمة في سحق يونايتد لروما بنتيجة 6-2 يوم الخميس في ذهاب الدور نصف النهائي.

ويستضيف يونايتد فريق ليفربول يوم الأحد في لقاء مرتقب في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل يونايتد وصافة البطولة مبتعدا بعشر نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.