رومانو: كافاني سيجدد لـ يونايتد

الجمعة، 30 أبريل 2021 - 20:54

كتب : FilGoal

إدينسون كافاني - مانشستر يونايتد وروما

قال فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس والمتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين إن إدينسون كافاني اقترب من تمديد عقده مع مانشستر يونايتد.

إدينسون كافاني

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وكتب رومانو في تويتر "كافاني متقبل تمديد عقده مع يونايتد، هذا مؤكد".

وأضاف "(مدرب يونايتد أولي جونار) سولشاير يضغط والنادي بات واثقا، لم يوقع اللاعب بعد، لكنه سيفعل قريبا".

أخبار متعلقة
"سيقاتلون ضد بيتسو" و"مباراة الحلم".. ماذا قالت صحف جنوب إفريقيا عن مواجهة الأهلي وصندوانز أس: رفض التماس ريال مدريد.. مارسيلو مُلزم بالتواجد في اللجنة الانتخابية الثلاثاء تشكيل الأهلي - بيكهام وناصر ماهر وأكرم توفيق وكهربا يواجهون الجونة

ويسعى النادي الإنجليزي لتمديد عقد كافاني (34 عاما) بعد ظهوره بشكل طيب في الموسم الجاري.

وانضم لاعب أوروجواي إلى الفريق مطلع الموسم الجاري في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن باريس سان جيرمان.

وشارك كافاني في 33 مباراة مع يونايتد وسجل 12 هدفا وأرسل 5 تمريرات حاسمة.

واقترب مع الفريق من بلوغ نهائي الدوري الأوروبي بعدما سجل مرتين وأرسل 3 تمريرات حاسمة في سحق يونايتد لروما بنتيجة 6-2 يوم الخميس في ذهاب الدور نصف النهائي.

ويستضيف يونايتد فريق ليفربول يوم الأحد في لقاء مرتقب في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل يونايتد وصافة البطولة مبتعدا بعشر نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.

مانشستر يونايتد كافاني
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - البنك الأهلي يتحدى سيراميكا كليوباترا 12 دقيقة | الدوري المصري
حارس تشيلسي: أنا مشجع لـ ريال مدريد 28 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اتحاد الكرة الجنوب إفريقي يستقر على مدرب المنتخب الجديد 29 دقيقة | إفريقيا
تشكيل الجونة - مبومبو يقود الهجوم ضد الأهلي 30 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: كافاني سيجدد لـ يونايتد 34 دقيقة | ميركاتو
مباشر – الأهلي (0) - (0) الجونة.. انطلاق المباراة 38 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - بيكهام وناصر ماهر وأكرم توفيق وكهربا يواجهون الجونة 59 دقيقة | الدوري المصري
"سيقاتلون ضد بيتسو" و"مباراة الحلم".. ماذا قالت صحف جنوب إفريقيا عن مواجهة الأهلي وصندوانز 59 دقيقة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 2 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ 4 ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز
قد ينال إعجابك