انتهت – الأهلي (1) - (1) الجونة.. التعادل يحكم اللقاء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والجونة التي تقام في ملعب الأهلي WE السلام في لقاء مؤجل من الجولة 16 من الدوري المصري.

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ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق86: جوووول محمد نجيب يدرك التعادل للجونة برأسية بعد متابعته عرضية من الناحية اليمنى.

ق77: تسديدة من تشامبادي ولكن مرت بجوار مرمى الأهلي بقليل.

ق76: تبديل للجونة بمشاركة أحمد عامر بدلا من محمد رجب.

ق75: عرضية من طاهر بعد استخلاص مميز من الكرة وسددها أفشة لكن إسلام طارق تصدى له.

ق74: تبديل للأهلي بمشاركة صلاح محسن بدلا من محمد شريف.

ق67: تبديل رابع للأهلي بمشاركة محمد هاني بدلا من حسين الشحات.

ق63: تبديل للجونة بمشاركة آلان تشامبادي وخروج محمود الشبراوي.

ق59: تسديدة ساقطة من حسين الشحات تمر أعلى مرمى الجونة.

ق58: يا رباااااه القائم يحرم أفشة من هدف محقق بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ق57: جوووول أول للأهلي بتسديدة قوية من طاهر محمد طاهر من خارج منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

تبديلان للجونة بمشاركة عمرو عبد الفتاح "عموري" وكريم الطيب بدلا من محمد الحبيب يكن وإدريس مبومبو.

تبديلان للأهلي بين شوطي المباراة بمشاركة أفشة وطاهر محمد طاهر بدلا من ناصر ماهر وكهربا.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق44: توقف اللعب لإصابة أكرم توفيق ومحمود الشبراوي عقب ارتطامهما ببعض بقوة.

ق39: تبديل اضطراري للأهلي بإصابة سعد سمير ومشاركة ياسر إبراهيم.

ق38: إصابة سعد سمير وتلقيه العلاج وتوقف اللعب لإصابة الشناوي كذلك.

ق35: تهديد أول من الجونة عرضية من محمود الشبراوي وتسديدة من إدريس مبومبو ولكن ذهبت لخارج الملعب.

ق33: تبديل للجونة بمشاركة عمرو السعداوي بدلا من جوزيف نجويم.

ق30: مازال التعادل السلبي هو المسيطر على نتيجة المباراة وانحصار الكرة في وسط الملعب.

ق18: أخطر فرص اللقاء حتى الآن، ربيعة أرسل بينية طولية قابلها الشحات بتسديدة مرت بجوار مرمى الجونة بقليل.

ق4: تسديدة من كهربا تصدى لها إسلام طارق بثبات.

ق3: تسديدة أولى من محمد شريف حولها محمد نجيب لركلة ركنية بعدما فضل مهاجم الأهلي التسديد بدلا من التمرير لكهربا.

انطلاق المباراة.