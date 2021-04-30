أس: رفض التماس ريال مدريد.. مارسيلو مُلزم بالتواجد في اللجنة الانتخابية الثلاثاء

لن يكون مارسيلو قادرا على السفر إلى لندن رفقة بعثة ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن رفض مجلس بلدية مدريد التماس النادي العاصمي.

المدرب زين الدين زيدان كشف بكل شفافية خلال المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة عن أن مارسيلو سيؤدي الواجب الانتخابي الذي يلزمه بالتواجد في إحدى لجان الاقتراع.

وصحيفة "أس" الإسبانية من جانبها ذكرت أن التماس ريال مدريد تم رفضه، رغم توضيح النادي أن السفر إلى لندن هو جزء من الواجب الوظيفي للاعب.

مارسيلو تم اختياره ليكون ضمن المشرفين على انتخابات رئاسة العاصمة مدريد في إحدى اللجان.

ويتم اختيار هؤلاء المواطنين بالقُرعة، ومن واجبهم الإشراف على التصويت والجرد وانتظام العملية الانتخابية بسلاسة، وهو واجب مجتمعي قد يقع على أي مواطن، وفي هذه الحالة وقع على مارسيلو الذي يحمل الجنسية الإسبانية بجانب جنسيته البرازيلية الأصلية.

ولحسن حظ مارسيلو أن اختياره جاء كمشرف احتياطي، أي أنه مطالب بالحضور للجنة الانتخابية في الثامنة صباحًا، ولو تواجد المشرف الأساسي فذلك يسمح لـ مارسيلو بالرحيل وعدم التواجد هناك لليوم بأكمله.

لماذا إذًا لن يكون مارسيلو قادرا على السفر مع البعثة يوم الثلاثاء طالما أنه لن يقضي اليوم كله في اللجنة الانتخابية؟

يأتي ذلك لأن اللاعب مُلزَم بالتواجد في مدريد حتى نهاية اليوم الانتخابي تحسبًا لأي ظرف طارئ يتسبب في استبعاد المشرف الأساسي، وقتها لو كان مارسيلو في لندن فلن يقدر على تلبية النداء.

بالتالي من المنتظر أن يذهب مارسيلو إلى اللجنة الانتخابية صباحًا لإثبات حضوره، ثم يتحرك نحو المدينة الرياضية لـ ريال مدريد ليتدرب بشكل فردي بينما يتجه زملاؤه إلى لندن ويخوضون التدريب الأخير في ملعب ستامفورد بريدج استعدادا للقاء الإياب المقرر له الأربعاء.

مارسيلو سيلحق بهم بعدها على متن طائرة خاصة ستكلف ريال مدريد 20 ألف يورو وفقا للتقرير.

ويشعر ريال مدريد بغضب كبير لرفض الالتماس الذي تقدم به، ليس فقط لأنه سيعطّل لاعبه عن الاستعداد لمباراة هامة ومصيرية، ولكن لأنه يعرضه لخطر الإصابة بفيروس كورونا، فلاعبو كرة القدم يعيشون في فقاعة صحية غير مغلقة بالكامل حتى لا يتعرضون للعدوى.

ووجود مارسيلو في قائمة ريال مدريد لمواجهة تشيلسي سيكون إلزاميا خصوصا مع استمرار غياب الفرنسي فيرلان ميندي للإصابة، مما يجعل مارسيلو الظهير الأيسر الحقيقي الوحيد في القائمة.

ويحتاج ريال مدريد إلى التسجيل في تسامفورد بريدج لتجنُب توديع البطولة، إذ تعادل ذهابا في ألفريدو دي ستيفانو بهدف لكل طرف.