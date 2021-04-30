تشكيل الجونة - مبومبو يقود الهجوم ضد الأهلي

أعلن الجونة تشكيله الذي يواجه به مضيفه الأهلي اليوم الجمعة في الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل فريق المدرب رضا شحاتة:

حارس المرمى: إسلام طارق

الدفاع: جوزيف نجويم - محمد نجيب - لؤي وائل - محمود الجزار

وسط الملعب: أحمد عامر - سيرج أكا - نور السيد - محمد يكن

الهجوم: إدريس مبومبو - محمود شبراوي

البدلاء: محمود الغرباوي – عموري – محمد رجب – عمرو بركات – إسلام عبد النعيم – آلان كيامبادي – عمرو سعدواي – عربي بدر – كريم الطيب.

تشكيل الفريق لمواجهة النادي الاهلي 💪🏼#TheGounies pic.twitter.com/35fHR7p878 — El Gouna FC (@GounaFC) April 30, 2021

ويحتل الجونة المركز العاشر في ترتيب الدوري ورصيده 24 نقطة.

ويبحث الجونة عن استعادة الثقة بعدما خسر في اللقاء الماضي ضد أسوان بهدف في ثمن نهائي كأس مصر.

وسيلعب الجونة ضد الإسماعيلي يوم الأربعاء.