تشكيل الأهلي - بيكهام وناصر ماهر وأكرم توفيق وكهربا يواجهون الجونة

يدفع بيتسو موسيماني مدرب الأهلي بأكرم توفيق وناصر ماهر ومحمود عبد المنعم "كهربا" منذ البداية ضد ضيفه الجونة اليوم الجمعة في الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل المارد الأحمر:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد نبيل "كوكا" – رامي ربيعة – سعد سمير – أحمد رمضان "بيكهام"

وسط الملعب: كهربا - أكرم توفيق - ناصر ماهر - أليو ديانج - حسين الشحات

الهجوم: محمد شريف

البدلاء: على لطفي - ياسر إبراهيم - مروان محسن - وليد سليمان - عمرو السولية - صلاح محسن - محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد - محمد هاني

ويسعى الأهلي لتقليص الفارق مع الزمالك متصدر ترتيب الدوري.

ويحتل الأهلي وصافة الترتيب مبتعدا بأربع نقاط عن الزمالك.

وخاض الأهلي 3 لقاءات أقل من الزمالك.

وتنطلق مباراة الأهلي والجونة في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.