لويس إدوارد لـ في الجول عن قميص شيكابالا: أول مرة أطلب ذلك من لاعب.. وشعرت بالخوف بسببه

أعرب لويس إدوارد لاعب المقاولون العرب عن سعادته البالغة بحصوله على قميص محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك عقب مباراة الفريقين أمس الخميس.

لويس إدوارد النادي : المقاولون العرب المقاولون العرب

وكشف حسن الشامي لاعب المقاولون العرب أن لويس إدواردو سأله أن يساعده في الحصول على قميص شيكابالا وأن الأخير منحه له بالفعل رغم ضيقه من المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وتحدث لويس إدوارد لـFilGoal.com قائلا: "أحب شيكابالا كثيرا وقبل المباراة قلت لحسن الشامي أتمنى أن أحصل على قميصه".

وواصل "محظوظ إنني أخبرت حسن بأمنيتي، ولحسن حظي أنه أخبر شيكابالا وأن الأخير وافق على منحي قميصه عقب المباراة".

وأردف اللاعب الكولومبي "لأول مرة في مسيرتي أطلب قميص من أي لاعب، لكن شيكابالا هو أفضل لاعب في مصر وإفريقيا".

وتابع لاعب المقاولون العرب "أحب مشاهدة شيكابالا في المباريات وأشاهد الكثير من الفيديوهات الخاصة به أيضا".

وعن مواجهته أمس قال لويس إدوارد: "عندما كان يتسلم الكرة كنت أشعر بالخوف وأضع يدي على رأسي لأن بنسبة 50% الكرة ستكون هدفا".

وأتم لويس إدوارد حديثه "كنت أتمنى أن يكمل شيكابالا مسيرته في أوروبا فالكرة ملاصقة لقدمه ولا يحتاج لأن يركض كثيرا، هو يسجل الأهداف بأقل مجهود وبشكل مميز عن أي لاعب".

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