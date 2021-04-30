قائمة الإسماعيلي – غياب بن يوسف وعبد الرحمن مجدي أمام الإنتاج

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي عن قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي غدا السبت ضمن منافسات الجولة 19 للدوري المصري.

وشهدت القائمة غياب عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي لعدم اكتمال الجاهزية، كما يبتعد التونسي فخر الدين بن يوسف لتراكم البطاقات الصفراء.

قائمة الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد فوزي – محمد مجدي

الدفاع: رضوان شريفي – محمد عمار – مصطفى فارس – مححمد هاشم – مروان الصحراوي – أحمد كاستيلو – عبد الله جمعة

الوسط: محمود دونجا – محمد حسن – محمد عادل – عماد حمدي – نادر رمضان – أحمد مدبولي – محمد صادق – أحمد مصطف

الهجوم: محمد الشامي – بينسون شيلونجو – شكري نجيب – أري بابل