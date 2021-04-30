راموس يغيب عن ريال مدريد للمباراة العاشرة على التوالي
الجمعة، 30 أبريل 2021 - 18:08
كتب : FilGoal
استبعد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد اللاعب سيرخيو راموس قائد الفريق من قائمة مباراة أوساسونا يوم السبت في الجولة 34 من الدوري الإسباني.
ورغم عودته لتدريبات ريال مدريد، إلا أن زيدان فضل عدم الدفع براموس ليواصل اللاعب البالغ عمره 35 عاما الغياب عن الفريق للمباراة العاشرة على التوالي.
ويفتقد ريال مدريد أيضا لداني كارباخال وفيديريكو فالفيردي وفيرلان ميندي ولوكاس فازكيز بسبب الإصابة.
بينما دخل إدين هازارد القائمة وكذلك الرباعي الشاب دييجو ألتوبي الحارس وسيرخيو أريباس الجناح الأيمن وأنتونيو بلانكو لاعب الوسط وميجيل جوتيريز الظهير الأيسر.
📋 ✅ ¡Nuestros convocados para medirnos al @CAOsasuna!#RealMadridOsasuna pic.twitter.com/MWsRF2a11W— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 30, 2021
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 71 نقطة متساويا مع برشلونة ومبتعدا بنقطتين عن أتليتكو مدريد المتصدر.
وبعد مواجهة أوساسونا سيتجه ريال مدريد للندن عاصمة إنجلترا استعدادا لمواجهة تشيلسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
لقاء يتعين فيه على كتيبة زيدان التسجيل بعدما تعادلت ذهابا في ملعبه بهدف لمثله.