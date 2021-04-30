راموس يغيب عن ريال مدريد للمباراة العاشرة على التوالي

الجمعة، 30 أبريل 2021 - 18:08

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ريال مدريد - إنتر

استبعد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد اللاعب سيرخيو راموس قائد الفريق من قائمة مباراة أوساسونا يوم السبت في الجولة 34 من الدوري الإسباني.

ورغم عودته لتدريبات ريال مدريد، إلا أن زيدان فضل عدم الدفع براموس ليواصل اللاعب البالغ عمره 35 عاما الغياب عن الفريق للمباراة العاشرة على التوالي.

ويفتقد ريال مدريد أيضا لداني كارباخال وفيديريكو فالفيردي وفيرلان ميندي ولوكاس فازكيز بسبب الإصابة.

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بينما دخل إدين هازارد القائمة وكذلك الرباعي الشاب دييجو ألتوبي الحارس وسيرخيو أريباس الجناح الأيمن وأنتونيو بلانكو لاعب الوسط وميجيل جوتيريز الظهير الأيسر.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 71 نقطة متساويا مع برشلونة ومبتعدا بنقطتين عن أتليتكو مدريد المتصدر.

وبعد مواجهة أوساسونا سيتجه ريال مدريد للندن عاصمة إنجلترا استعدادا لمواجهة تشيلسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

لقاء يتعين فيه على كتيبة زيدان التسجيل بعدما تعادلت ذهابا في ملعبه بهدف لمثله.

ريال مدريد سيرخيو راموس
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