مؤتمر زيدان: محبط بسبب الإصابات.. لكني ممتن لاستمرارنا في المنافسة

يشعر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بالإحباط بسبب كثرة اللاعبين الغائبين عن فريقه في الوقت الحالي والذي يعتبر حاسما في المنافسة سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

وقال الفرنسي في مؤتمر صحفي:"كمدرب، بالتأكيد محبط بسبب الإصابات. أريد اللاعبين في حالة جيدة وألا يتعرضوا لإصابات ولو بسيطة. حين تحدث إصابة للاعب مرتين وثلاثة، لا أشعر بالسعادة، لكن علينا المضي قدما".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ضيفه أوساسونا يوم السبت في الجولة 34 من الدوري الإسباني.

مواجهة يفتقد فيها زيدان لداني كارباخال وفيديريكو فالفيردي ولوكاس فازكيز وفيرلان ميندي بسبب الإصابة، لكنه قد يستعيد قائده سيرخيو راموس.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 71 نقطة متساويا مع برشلونة ومبتعدا بنقطتين عن أتليتكو مدريد المتصدر.

وأضاف زيدان "في ظل الإصابات، وصولنا لهذه المرحلة واستمرارنا في المنافسة يعني لي الكثير. سعيد جدا بشخصية اللاعبين وما قدمناه حتى الآن. إدارة قائمة مثل التي موجودة في ريال مدريد ليست أمرا سهلا. لكل شخص رأيه، لكن من الداخل الأمر ليس سهلا. إنها وظيفتي وأقدم أقصى ما في وسعي".

وأردف "لا يمكننا التفكير في مباراة الأربعاء (ضد تشيلسي) قبل لقاء الغد. سنلعب بأفضل فريق موجود للحصول على النقاط الثلاث. لو فكرت بشكل مختلف، لن تصل إلى كل أهدافك. مارسيلو سيؤدي المطلوب منه (بعد اختياره في لجنة اقتراع في انتخابات إقليم مدريد) وسيكون معنا يوم الأربعاء".

وواصل نجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق "الدوري دائما صعب. هكذا سيستمر إلى النهاية. لا يمكننا التركيز على سقوط المنافسين، علينا الانتباه لأنفسنا".

بعد مواجهة أوساسونا سيتجه ريال مدريد للندن عاصمة إنجلترا استعدادا لمواجهة تشيلسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

لقاء يتعين فيه على كتيبة زيدان التسجيل بعدما تعادلت ذهابا في ملعبه بهدف لمثله.